Robo de metales en Europa: daños por cientos de millones | NDR.de – Las noticias

Estado: 09/01/2023 a las 13:04 Parece que los robos de metales en el productor de cobre Eurobis en Hamburgo son mucho mayores de lo que se esperaba. Durante el proceso de inventario, la empresa descubrió que faltaban minerales con un valor potencial de más de 100 millones de euros. Así pues, Aurubis desecha su previsión de beneficios.

Oro, plata y otros metales preciosos se producen durante la producción de cobre en Oropis, así como durante el reciclaje. La compañía no proporcionó información sobre qué fue exactamente lo robado en una declaración a los accionistas publicada poco el jueves. Sin embargo, “en algunas entregas de materiales de entrada en el área de reciclaje se encontraron desviaciones significativas del stock objetivo, así como desviaciones de muestras específicas”. Basándose en estos indicadores, se puede suponer que “la empresa se ha vuelto vulnerable a más actos delictivos, más allá de los casos publicados en junio de 2023”.

El robo probablemente lleva años en Europa

En junio se supo que una banda de ladrones llevaba años robando productos intermedios que contenían metales preciosos. En aquel momento, fiscales y fuerzas especiales allanaron casas y apartamentos en Hamburgo y sus alrededores y detuvieron a varios sospechosos. Se dice que los empleados y proveedores de servicios antiguos y actuales de Aurubis trabajaron juntos. En junio, Aurobis informó de daños por valor de hasta 20 millones de euros, supuestamente causados ​​por años de robos. Ahora la empresa ha vuelto a apuntar a todas las acciones y seguirá realizando comprobaciones hasta finales de septiembre.

Aurobis contrata a la policía criminal estatal

Aurobis anunció que actualmente no se pueden descartar daños en el rango de millones de “tres dígitos bajos”. Según la empresa, se dirigió a la policía criminal estatal. Según la empresa, es probable que el nuevo robo de minerales y los problemas que se conocieron en junio no estén relacionados. Un portavoz de Eurobis afirmó el viernes que era muy probable que no hubiera ninguna conexión. “Pero no podemos descartarlo con absoluta certeza”. El portavoz no quiso hacer ninguna suposición sobre el posible grupo de autores. A la luz de los “elevados estándares industriales” en materia de seguridad, también se examinará la “participación de infractores internos”.

¿Fraude con muestras en el material entregado?

Según la información del NDR 90.3, también es posible que estos metales faltantes nunca estuvieran presentes en la fábrica de Eurobis, sino que la chatarra electrónica estuviera adulterada incluso antes de su entrega. Entre otras cosas, Aurubis recicla a gran escala placas de circuitos impresos de aparatos eléctricos y electrónicos y recupera sus materias primas. Obviamente, existe la sospecha de que los proveedores no entregaron lo que se suponía que debían entregar, al menos no tan bien como prometieron. Se toman muestras de los envíos y se determina cuántos metales contienen, como por ejemplo oro y plata. Sobre esta base, Aurubis paga a sus proveedores de toda Europa. Es posible que las muestras hayan sido falsificadas.

Las acciones de Aurubis se desploman tras la advertencia de resultados

Aurubis emitió una advertencia de ganancias debido a los nuevos resultados. Los daños afectarán el resultado del año fiscal 2022/23. Por tanto, no se puede mantener el rango previsto para el actual ejercicio financiero 2022/23 de 450 a 550 millones de euros. el precio de las acciones europeas interrumpir. El grupo Salzgitter Steel también retiró el viernes su previsión de beneficios para el año en curso. Con casi el 30 por ciento, Salzgitter es el mayor accionista individual de Eurobis.

