Las señales suelen pasar desapercibidas

La hernia de disco a menudo se nota por un fuerte dolor de espalda. Sin embargo, los afectados no siempre presentan los síntomas típicos.

Muy móvil y particularmente fuerte: la columna vertebral mantiene el cuerpo erguido y al mismo tiempo permite movimientos flexibles. Pero la vida moderna con mucho tiempo para sentarse y poco ejercicio puede tener un impacto a largo plazo en la salud de la columna. El resultado es desalineación, movimiento restringido y dolor.. Cualquiera que sufra constantemente de dolor de espalda suele temer lo peor. Sin embargo, el dolor intenso rara vez indica una hernia de disco. En algunos casos, los pacientes no lo notan. Aquí puedes conocer los síntomas típicos de una hernia discal.

Dolor de espalda: siete signos de una hernia de disco

La columna vertebral es el componente central de una estructura compleja formada por huesos, músculos y cordones nerviosos. Sin ellos no podríamos pararnos, caminar, saltar, agacharnos o levantar cargas pesadas. Los discos intervertebrales, que actúan como marcadores de posición entre las vértebras, son esenciales para la absorción de impactos. diario de farmacia mencionado. Estas fibras elásticas y resistentes al desgarro permiten soportar cargas colosales y al mismo tiempo aseguran la movilidad de la columna.

Un total de 23 discos intervertebrales que posee todo ser humano puede hacer esto Instituto para la Calidad y Eficiencia en el Cuidado de la Salud (IQWiG) Se desgastan con los años, ya sea de forma natural o por un uso inadecuado. Se producen pequeños desgarros tanto en la pulpa gelatinosa interna como en el anillo externo de las fibras del cartílago. Si el anillo se rompe por completo y como resultado una masa gelatinosa ingresa al canal espinal, los expertos hablan de uno prolapso de disco. Hay dolor y movimiento restringido de la médula espinal.

Dolor de espalda: ¿Qué síntomas indican una hernia de disco?

Si una hernia de disco comprime los nervios sensibles de la espalda, los pacientes experimentan un dolor intenso. Las quejas neurológicas también suelen indicar una hernia de disco.. Algunos pacientes también se quejan de entumecimiento, hormigueo, trastornos del movimiento y síntomas de parálisis en brazos y piernas. Dado que la hernia de disco también afecta los músculos circundantes, también causa rigidez en áreas individuales de los músculos de la espalda.

Los siguientes síntomas indican una hernia de disco:

Hormigueo en los brazos o las piernas

entumecimiento

Parálisis de extremidades y signos de pérdida.

El dolor se irradia a los brazos y las piernas.

Sensación de frío en brazos y manos.

Aprieta los músculos alrededor de la columna

dolor de cuello

Si la hernia discal se acompaña de un disco intervertebral que presiona la médula espinal o las fibras nerviosas, aparecen los síntomas típicos. Sin embargo, no todas las hernias de disco causan síntomas como este. Ministerio Federal de Salud para explicar. A menudo no hay signos si no hay raíces nerviosas. No es raro que el diagnóstico se haga por accidente. Solo alrededor del diez por ciento de los problemas de espalda se deben a una hernia de disco.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.