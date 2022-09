Lavado de nariz: cómo usarlo correctamente

Es cierto que suele llevar un tiempo acostumbrarse al primer uso del lavado nasal, tanto en términos de manejo como de sensación en la nariz. ¡Pero vale la pena quedarse! Porque la solución salina fluye a través de las fosas nasales suavemente y disuelve por completo las obstrucciones, independientemente de si son causadas por un resfriado o alergias.





Aquí puede aprender las formas recomendadas y cómo usar correctamente una ducha nasal para que el enjuague se convierta en parte de su rutina diaria como cepillarse los dientes.





¿Qué es la ducha nasal?

Con la ayuda de un limpiador nasal, puedes usar una solución salina para limpiar las mucosas de la nariz y el cabello de las secreciones nasales y todo lo que se acumula en el aire de tu nariz a lo largo del día. Para hacer esto, deje que la solución tibia pase por una fosa nasal y salga por la otra.





¿Qué necesito para despejarme la nariz?

“La nariz es un órgano candidato”, explica el neumólogo Dr. Michael Barczuk Desde Ulm, “Su cabello y membranas mucosas, por ejemplo, pueden atrapar gérmenes, bacterias, virus, polvo y polen. Mediante el exudado nasal, estas sustancias atrapadas se pueden sacar de nuevo”.





Esta es una gran ventaja, especialmente para las personas alérgicas. El Dr. explica. Barczuk. Por ejemplo, recomienda que las personas alérgicas al polen se laven la nariz todas las noches antes de acostarse durante la temporada de alergias y con más frecuencia después de un contacto prolongado con el alérgeno.





Pero la ducha nasal también es útil para los resfriados, la secreción nasal y las infecciones de los senos paranasales, como estudios Toma.





¿Cómo ayuda la ducha nasal en la infección por resfriados?

El autor explica el Dr. Barczuk. Y si la nariz está “tapada”, esto no solo es desagradable: los virus también se reproducen de manera óptima en las secreciones suspendidas y húmedas, lo que conduce a una mayor inflamación. El lavado nasal regular limpia la nariz y puede acortar la duración de un resfriado.





consejo: Si tiene la nariz y los senos paranasales muy hinchados debido a una infección gripal, puede usar un aerosol nasal descongestionante antes de sonarse la nariz.





Y no te preocupes: “Si un poco de solución salina no logra drenar porque hay demasiada mucosidad en los senos paranasales, no hay problema”, dice el neumólogo. “Es más fácil ser absorbido por la membrana mucosa con el tiempo”.





¿Qué son las duchas nasales? 5 consejos de compra

Hay varios tipos diferentes de lavado nasal, por ejemplo, como una jarra de porcelana o una botella de plástico delgada con un accesorio para la nariz. Pero también puede enjuagarse la nariz con las manos ahuecadas. Aquí hay unos ejemplos:





Para ducharse la nariz pulso de agua Además de la botella de plástico y la sal, hay un termómetro que ayuda a preparar de manera fácil y segura la temperatura ideal del agua de unos 37 grados. Con la ayuda del botón de la válvula, puede iniciar y detener el fluido.

Una botella de goteo nasal económica y fácil de usar que también funciona con una válvula y una pieza de fijación nasal. Kroenj.

los ducha nasal ems Es una botella de plástico fácil de apretar con una boquilla y una válvula, que es un buen modelo para principiantes. sal para enjuague nasal También puedes comprarlos por separado.

Los utensilios de enjuague nasal de cerámica están disponibles en cuerpoLa boquilla es cónica para que el enjuague sea fácil sin que se derrame el líquido de enjuague. Algunos utensilios de enjuague nasal de cuerpo travieso olla Disponible en varios colores y estampado mandala.

Para los amantes de la tecnología, ahora también hay lavados de nariz electrónicos como los de TelcarePuede elegir entre 3 modos de impresión diferentes.

¿Cómo uso correctamente el lavado nasal?

Llena la ducha nasal con una solución salina al 0,9 por ciento. Puedes comprar esta mezcla preparada o puedes hacerla tú mismo disolviendo 1 cucharadita de sal de mesa en 1 litro de agua tibia. Importante: ¡no se debe agregar flúor, yodo o fragancia a la sal! También debe reconstituirse cada dos o tres días porque no contiene conservantes.





In der Regel setzt du einen Nasenaufsatz sanft auf eines der Nasenlöcher, (und drückst bei einigen Modellen das Ventil bzw. hältst das Loch an der Oberseite mit einem Finger zu), und beugst dich mit weemit muncü verüffe Schebe e Mundüff bathroom. Incline la cabeza ligeramente hacia un lado y abra la válvula para que la solución de enjuague fluya hacia la fosa nasal superior y salga por la otra fosa nasal. Repita este proceso hasta 5 veces (¡alternando!) para cada fosa nasal, recomienda el Dr. Barczuk.





Sosteniendo la solución salina con una mano ahuecada sin un recipiente, extraiga el líquido en una fosa nasal, luego incline la cabeza hacia el otro lado y deje que se drene en la otra fosa nasal.





Es importante mantener la boca abierta mientras se enjuaga, de lo contrario, la solución salina puede fluir hacia la garganta.





¿Qué modelo de aspirado nasal es el mejor?

dice el Dr. Barczuk.





A la mayoría de las personas les resulta difícil lidiar con la ducha nasal al principio, por lo que un modelo con un accesorio nasal suele ser una buena opción. Si no te gusta el plástico, entonces debes elegir una jarra de porcelana. El efecto es un poco el mismo. Con algunas botellas de plástico, puedes exprimir ligeramente el chorro de agua, pero solo debes usarlo con suavidad y cuidado. En modelos con válvula y modelos eléctricos, el lavado nasal regula la intensidad del flujo de agua. La ventaja del método de extracción manual es que el agua se distribuye mejor en las fosas nasales.





¿Puedo simplemente enjuagarme la nariz con agua para variar?

No, no deberías hacer eso. El Dr. explica. Barczok, “Enjuagar con agua seca las membranas mucosas y también puede filtrarse en los tejidos y hacer que se hinchen”. Las soluciones salinas isotónicas tienen un contenido de sal similar al de las células humanas y, por lo tanto, tienen un efecto suavizante y calmante en la mucosa nasal y las fosas nasales.





Por cierto: si agrega mucha sal de mesa a su mezcla, puede picarle la nariz, como si tuviera agua del Mar del Norte en la nariz, pero no es un peligro para la salud.





¿Pueden los lavadores de nariz eliminar los virus del resfriado o corona de la nariz?

Si bien es posible que expulse algunos virus si se enjuaga la nariz inmediatamente después de estornudar, el Dr. Barczuk. “Pero dado que no solo inhalamos el virus por la nariz, sino también por la boca, el aspirado nasal no será suficiente para prevenir la infección, probablemente reducirá la carga viral como máximo”. Así se puede prevenir con mayor eficacia el contagio por coronavirus





¿Con qué frecuencia puedo hacerme una ducha nasal?

Para muchas personas como el Dr. Barczok, sonarse la nariz todos los días antes de acostarse es parte de la rutina nocturna y contribuye al bienestar.





Si se enferma o no menos de infecciones similares a la gripe con enjuagues nasales regulares No probado científicamente. Algunos médicos incluso desaconsejan el uso a largo plazo, sobre la base de dos estudios muy pequeños A partir de 2009, las personas con infecciones crónicas de los senos paranasales que enjuagaban regularmente las fosas nasales con solución salina desarrollaron más inflamación que el grupo de control.





El Dr. Barczok aconseja prestar atención a su intuición y considera seguro que las personas sanas se duchen la nariz una vez al día, y hasta 3 veces al día en las fases agudas de alergia y resfriado. En caso de duda, por ejemplo en caso de dolor, hemorragia nasal, vómitos o después de una operación de nariz, consulte a un otorrinolaringólogo.





¿Cómo limpio correctamente el lavado nasal?

¡Enjuague bien con agua! No deje charcos de solución en el recipiente porque se pueden desarrollar gérmenes y bacterias. Lo mejor es enjuagar bien el enjuague nasal con agua del grifo después de cada uso y dejar que se seque correctamente boca abajo.





El lavado nasal elimina naturalmente la nariz de alérgenos como el polen y el polvo doméstico, seca suavemente la mucosa nasal seca y también es útil para los resfriados. Vale la pena acostumbrarse al manejo desconocido al principio. Pruébalo, no te puedes equivocar.