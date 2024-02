Lazio Roma – Bayern Múnich: ¿Dónde se retransmite hoy en directo por televisión la Liga de Campeones? | Deportes

Am Mittwochabend (21 Uhr) müssen die Bayern in Rom ran. Für den Bundesliga-Rekordmeister geht es in der Königsklasse gegen Lazio.

Für die Münchner kommt die Aufgabe in der Champions League nur wenige Tage nach dem bitteren 0:3 in Leverkusen. Auf einen chancenlosen Auftritt gegen die Werkself folgt nun das Duell mit Lazio. Der FC Bayern wird mit ordentlich Wut nach Italien reisen.

„Ich bin angefressen. Gratulation an Leverkusen, es ist ein absolut verdienter Sieg“, meint Bayerns Thomas Müller (34) nach der Leverkusen-Pleite.

Müller weiter: „Heute waren wir nicht da, wir haben 3:0 verloren. Es hat mit Selbstständigkeit auf dem Platz zu tun, Entscheidungen zu treffen, welche Laufwege ich mache, wie aggressiv gehe ich raus, erkenne ich Situationen. Da müssen wir uns dringend steigern und das werden wir auch tun.“

Die Bayern gehen mit 0:3 baden. Aber woran hat es gelegen?

Müllers Erklärung nach der Pleite: „Es fehlt teilweise die Freiheit, wir haben eine Verkopftheit im Spiel. Leverkusen zockt einfach, sie suchen Lösungen. Ich erwarte, dass wir Spieler auf dem Platz zwar den Druck spüren, aber das muss einem Energie geben. Wenn es mal zäh ist, muss man den Ball öfter in die gegnerische Hälfte bringen. Keiner bei uns hat die Freiheit, dass er zu zocken beginnt.“

Das Spiel gegen Leverkusen war ein herber Rückschlag für Bayern. Im Kampf um die Bundesliga -Meisterschaft stehen die Münchner jetzt fünf Punkte hinter der Werkself. Können die Bayern das 0:3 abschütteln und den Hinspiel-Sieg gegen Lazio Rom einfahren?

So sehen Sie Lazio Rom – FC Bayern im TV

Das Achtelfinal-Hinspiel der Bayern in Rom können Sie am Mittwoch live im TV sehen. Der Streaminganbieter DAZN (Anzeige) überträgt die komplette Begegnung live. Anstoß ist um 21 Uhr.

Na, kein DAZN-Abo? Lazio gegen den FC Bayern können Sie auch im Live-Ticker bei BILD.de verfolgen!