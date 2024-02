Reinicio específico en Mercedes con W15

“La mayoría de los coches de Fórmula 1 son invisibles. Siempre ha sido así, pero lo es aún más con la generación actual de vehículos, donde una gran parte del rendimiento depende de la interacción de la parte inferior de la carrocería con la pista. ”… Todo lo que ves arriba de Waterline son acondicionadores antiestéticos e ineficaces que intentan ayudar a que la parte inferior de tu cuerpo haga un buen trabajo. Que un coche sea eficiente o no depende del buen rendimiento de los bajos, al menos aerodinámicamente. “Él podría actuar”.

Pero James Allison explica que la mayoría de los aspectos no son visibles ni siquiera a simple vista:

“Queremos darles a Louis y George un automóvil que les guste conducir y que no sea tan difícil como en los últimos años”.

11:54 am

“No sé cuándo sucederá, no tenemos una bola de cristal”, dijo el austriaco durante la presentación del W15, “pero pronto sabremos hasta dónde han progresado y cuál es la tarea que tenemos por delante”. ” .

“Por un lado, hay que ser realista sobre las posibilidades de vencer a un equipo que está muy avanzado según este reglamento y que ha hecho todo bien en las últimas dos temporadas mientras que nosotros no lo hemos hecho. En este deporte no es de extrañar ' Por otro lado, nuestra ambición es grande. “Red Bull y el coche de gran éxito son el punto de referencia que queremos superar”.

Aunque Mercedes llega a la temporada 2024 con un coche completamente renovado, no es ingenuo y supone que volverá a ascender inmediatamente al Olimpo de la Fórmula 1, como explicó el jefe del equipo, Toto Wolff:

11:38 a.m.

11:30 am

Energia nueva



En el vídeo de presentación, Toto Wolff habló en detalle sobre el desarrollo del W15 y lo que se aprendió después del fiasco con Zero Pod and Co.:

“Esperamos poder resolver algunos de los problemas inherentes y obtener los primeros indicios del progreso que hemos logrado durante las pruebas de invierno”.

Lewis Hamilton añadió: “Las lecciones aprendidas en los últimos dos años nos han ayudado a definir nuestra dirección”. Y añadió: “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero enfrentaremos todos los desafíos que enfrentamos con una mente abierta y clara y continuaremos trabajando duro”. Abordar el rendimiento inconsistente del W14 y su parte trasera a veces tóxica fue un importante enfoque de ingeniería. Tanto George como Louis tienen claro los beneficios que se podrían lograr si el equipo pudiera solucionar este problema.

Puede encontrar más impresiones del nuevo Mercedes en nuestra serie de fotografías y en el informe de lanzamiento de mi colega Robin Zimmermann.