¿Toni Kroos al Bayern de Múnich? “Me siento honrado”

Toni Kroos es uno de los futbolistas alemanes más exitosos de todos los tiempos, pero el centrocampista estrella del Real Madrid no juega con la selección alemana desde 2021. El veterano ahora ha revelado que definitivamente está abierto a regresar a la DFB. Sin embargo, encontró palabras claras sobre los rumores de regreso al Bayern de Múnich.

¿Toni Kroos hará un regreso sorprendente a pocos meses de la Eurocopa? “Existe la posibilidad, tal vez vuelva. Pero por el momento no lo sé”, dijo el lunes por la noche el jugador de 34 años, antes del partido de octavos de final de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el RB Leipzig (martes). 09 a.m). noche.).

Kroos anunció su carrera con la selección alemana tras la Eurocopa de 2021 y tras un total de 106 partidos internacionales. En 2014 ganó el Mundial de Brasil con la selección alemana.

Antonio Rudiger, su compañero en el Real Madrid, empezó a hablar del posible regreso de Kroos en diciembre. “Se lo pregunto todos los días”, reveló el defensa. Otros jugadores nacionales también se pronunciaron a favor del regreso de la Federación Alemana de Fútbol.

¿Se muda al Bayern de Múnich? Toni Kroos lo tiene claro

Mientras tanto, todavía hay otra incógnita en torno al futuro de Toni Kroos en el Real Madrid, ya que su contrato expira al final de la actual temporada. El centrocampista estrella dijo: “Aún no he tomado una decisión. Quiero parar en la cima. Me daré algo de tiempo para tomar la decisión correcta. Estoy muy emocionado, lo estoy”. “Tengo tanta hambre como hace diez años. Estoy en buena forma física”.

Al mismo tiempo, Kroos respondió a las recientes especulaciones publicadas por el portal español “El Nacional”, que informó que el técnico del Bayern, Thomas Tuchel, pretende recuperar el ocho. Admitió: “Me esperaba muchas preguntas sobre mi futuro hoy, pero no esto. Sinceramente, siempre me siento honrado, si es que es cierto, cuando alguien me quiere en su equipo”.

Al mismo tiempo, la estrella del Real Madrid fue tajante: “Si hoy no puedo hacer declaraciones claras sobre mi futuro, entonces puedo hacerlo. Y eso no sucederá”.

Toni Kroos pasó del Hansa Rostock al campeón récord de Alemania en 2006, donde ganó numerosos títulos hasta 2014. Luego se mudó al Real Madrid.