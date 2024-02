La Selección: Así piensa el astro del Real Kroos su regreso a la Liga alemana | Deportes

¿Toni Kroos (34 años) hará un emocionante regreso a la selección?

El seleccionador nacional Julian Nagelsmann (36 años) habló en el ZDF Sports Studio sobre el regreso de Kroos con el objetivo de participar en la Eurocopa de 2024 y calificó de “idea interesante” el regreso del astro del Real Madrid.

Kroos habló por primera vez sobre su regreso a la selección alemana antes del partido de la liga de Campeones Martes (21:00 horas) en el RB Leipzig: “Existe una posibilidad, lo estoy pensando. Pero todavía no he tomado una decisión”.

Según BILD, la verdadera estrella podría conseguirlo Regreso a la selección alemana Él presenta. La Eurocopa (del 14 de junio al 14 de julio) es atractiva y Kroos también está haciendo una buena temporada.

Nagelsmann ya ha confirmado que ha estado en contacto con el campeón del mundo de 2014. Los próximos partidos internacionales están previstos para marzo. Jugaremos en Lyon contra Francia (23 de marzo) y en Frankfurt contra Holanda (26 de marzo). Nagelsmann nominará a su equipo para los dos partidos de prueba del 14 de marzo.

Sin embargo, definitivamente no habrá otro regreso para Kross. Los medios españoles informaron que el técnico del Bayern, Thomas Tuchel (50 años), estaba presionando para el traspaso de Kroos. Pero el centrocampista estrella, cuyo contrato expira al final de la temporada, subraya: “Siempre me siento honrado si es correcto que alguien me quiera en su equipo. Pero si no puedo hacer una declaración firme sobre el futuro de mi club hoy al menos puedo decir: eso no va a suceder.

Kroos aún deja abierto su futuro: “Aún no he tomado una decisión. Depende de muchas cosas: de cómo me siento, de mis planes personales. Siempre he dicho que quiero terminar mi carrera al más alto nivel. Las cosas están “Va tan bien que puedo mantenerlo abierto por algún tiempo”.

Como volver a la liga alemana..