League of Legends: El equipo Streamer NNO ha sido ascendido a la Premier League

Estado: 27/09/2022 23:00

No Need Orga aseguró el ascenso a la primera división de la Liga Prime de League of Legends de habla alemana en la zona de descenso. El equipo de Streamer logró compensar un déficit de 0:2 contra el Hertha BSC.

“Se siente genial”, dijo Daniel “Brookie” Brockman después del partido. “Primera clase, aquí vamos”. Era la última oportunidad de ascenso para ambos equipos. La NNO también ganó el último partido de los contrarios en la Final de Segunda División.

La serie de playoffs decisiva comenzó de manera uniforme, pero la batalla del equipo perdedor finalmente le costó a NNO la victoria inicial. Después de eso, los NNO continuaron consiguiendo el extremo corto del palo y se vieron al borde de la eliminación en la tercera entrada.

Entonces despertó el equipo que rodea al exprofesional Niklot “Tolkin” Stüber: como en el último top-5 ante el Hertha, el equipo logró una “barrida inversa” y pudo celebrar el ascenso a la Premier League con un hat-trick: 2″. Somos la guardia “, dijo Tolkien después del partido. Los viejos, los viejos reyes de primer orden. Y estamos de vuelta”.

Para Niklas “Bart” Eigen, esta fue su última aparición como presentador. Al final de la transmisión, agradézcale su paso por la Premier League