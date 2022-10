LEGO News Octubre de 2022: ¡Muchos nuevos grandes sets!

Actualización (1 de octubre, 1:01 a. m.): Ahora las novedades de LEGO de octubre se agotaron a tiempo En la tienda en línea de LEGO ¡Yo empecé! Si bien Razor Crest y la última colección Winter Village no estarán disponibles hasta el lunes 3 de octubre, el resto de los artículos nuevos ahora se pueden pedir directamente a LEGO y algunos ya están disponibles en las tiendas minoristas.

A partir de 120 euros valor de compra no existe LEGO 40566 Ray, el náufrago gratuito Y si estás registrado como cliente VIP, también puedes hacerte con un Polybag Halloween LEGO 40513 desde 50 euros.

Estas colecciones exclusivas ya están disponibles:

También hay las siguientes nuevas colecciones no exclusivas:

Publicación original (29 de septiembre): Como siempre a principios de mes, a principios de octubre se lanzarán algunos nuevos sets de LEGO. En la tienda en línea de LEGO. Lo que lo diferencia es que hay una cantidad excepcionalmente grande de nuevos productos que son exclusivos (en parte) para el grupo objetivo de adultos, y que definitivamente están vinculados al próximo negocio navideño. En este artículo, una vez más presentaremos brevemente todas las innovaciones de LEGO para octubre y le daremos una descripción general de lo que podemos esperar de LEGO en el próximo mes.

Primero, analizamos un poco más en profundidad los nuevos productos con una recomendación (de marketing) para mayores de 18 años, luego programamos otras novedades de LEGO para octubre, incluido el nuevo set LEGO Avatar.

Entre las nuevas colecciones exclusivas para el mes de octubre se encuentra la colección popular Cresta de afeitar UCS y el Colección LEGO Ideas para la exitosa serie “The Office”. Pero ampliando este año Serie Pueblo de Invierno Y otras innovaciones importantes saldrán a la venta a partir del 1 o el 3 de octubre, al mismo tiempo con innovaciones geniales. Regalo “Ray el náufrago”, que te mostramos de nuevo a continuación. ¡Vamos a empezar!

Novedades de octubre de LEGO para adultos

Todos los conjuntos que se muestran a continuación serán inicialmente exclusivos de LEGO, excepto la gran figura de Bowser, que también estará disponible en tiendas en el momento del lanzamiento. Los conjuntos exclusivos (parcialmente) generalmente aparecen después de aproximadamente tres meses en algunos otros socios minoristas selectos de LEGO.

LEGO Super Mario 71411 El Poderoso Bowser (1 de octubre)

Con el último gran set en el set LEGO Super Mario, LEGO 71411 El Poderoso Bowser, es la única oferta no exclusiva para mayores de 18 años que se lanzará en octubre. Bowser ya se puede pedir por adelantado en algunos minoristas y estará disponible en 1 de octubre En un momento a la venta directamente en LEGO y en puntos de venta.

“Mighty” es definitivamente un término adecuado para este grupo, porque Bowser es un personaje absolutamente imponente, especialmente en comparación con los otros grupos de la serie y también con los personajes de esports de Mario, Luigi y Peach. Koopa King se puede mover usando diferentes articulaciones y usando mecanismos ocultos, puede girar la cabeza como un titiritero, abrir la boca e incluso disparar una “bola de fuego”. Precio de venta sugerido desde 2807 partes Se incluyen kits completos 269,99 €cuál es el precio de una parte de ella 9,6 centavos la piedra Corresponde – con algunos comerciantes que realmente dan descuentos y puede obtener un conjunto más barato allí.

LEGO Ideas 21336 La oficina (1 de octubre)

Varios borradores de la versión estadounidense de la serie “Office” han logrado los 10.000 votos necesarios en LEGO Ideas, y ahora finalmente aparece un conjunto oficial. LEGO 21336 La Oficina brilla con Muchos consejos y detalles.que disfrutarán los fans de la serie, así como con la misma 15 minifiguras – Más que cualquier otra idea de LEGO establecida hasta ahora.

Este juego de escritorio LEGO consta de 1164 piezas Viene con un precio minorista sugerido de 119,99 EUR En el Tienda en línea LEGO Y las tiendas de marca están rebajadas, lo que reduce el precio de las piezas de repuesto a aprox. 10,3 centavos la piedra mentiras. De 1 de octubre de 2022 El conjunto está disponible allí. Las 15 minifiguras incluyen a casi todos los personajes principales de las dos primeras temporadas, y la mayoría de ellos también tienen caras reversibles, lo que brinda más posibilidades para recrear ciertas escenas. Accesorios como la taza de café de Michael Scott (autocomprada) The World’s Best Boss, el gato de Angela, el tejido de Phyllis y la pizarra de Terry’s Diner de Daryl completan el conjunto.

LEGO Marvel 76215 Pantera Negra (1 de octubre)

El 7 de septiembre, un La figura de Pantera Negra LEGO 76215 ha sido sorprendentemente reveladaque despues conjunto de casco Y las máscaras de superhéroes pueden crear una nueva serie de bustos más grandes, pero también pueden seguir siendo una experiencia única en este rango.

La estatua sigue 1 de octubre exclusivamente en Tienda en línea LEGO Y las tiendas de marca en la venta incluyen 2961 piezas. El PVP está incluido para el conjunto de suministro puro 349,99 €cuál es el precio de una parte de ella 11,8 centavos la piedra Resultados. Con una altura de 46 cm, la estatua es casi de tamaño natural, los guantes se pueden quitar y los dedos se pueden mover individualmente.

LEGO Star Wars 75331 La cresta de la navaja (3 de octubre)

los Hoja de afeitar LEGO Star Wars 75331 Se basa en la serie The Mandalorian y es la última incorporación a Serie Ultimate Collector, que presenta versiones extragrandes y detalladas de los famosos barcos de Star Wars. El Razor Crest es el más grande y caro de las novedades de octubre. Como excepción, la colección no se lanzará el 1 de octubre, sino en 3 de octubredonde los clientes estaban solo al principio Con una Cuenta VIP LEGO (Gratis) El grupo puede ordenar. Las ventas regulares comenzarán el 7 de octubre.

Costos de LEGO Star Wars UCS Razor Crest Tienda en línea LEGO y tiendas de marca 599,99 € Consiste en 6187 piezas. Esto resulta en un archivo El precio de la piedra es de 9,7 céntimos.

Como es habitual en los sets de Ultimate Collector Series, el set incluye un archivo escribir la etiquetatambién puede ver un archivo Cuatro minifiguras se puede colocar. Con sus medidas oficiales de 72 cm de largo y 50 cm de ancho, la escala UCS Razor Crest es de aproximadamente 1:34, lo que se ajusta a la escala del pozo en miniatura.

LEGO 10308 Íconos navideños de Main Street (3 de octubre)

Uno de los aspectos más destacados anuales para muchos fanáticos de LEGO. Serie Pueblo de Inviernoque también se ampliará con una nueva colección en 2022. Iconos de Main Street LEGO 10308 decorados con Navidad Al igual que la colección del año pasado, este es uno de los modelos “más realistas” de la serie e incluye dos frentes de la casa con tiendas y salas de estar, así como un tranvía motorizado e iluminado.

Winter Village Set también está disponible en 3 de octubre Está en preventa para VIP y estará disponible para todos los clientes a partir del 7 de octubre. PVP en Tienda en línea LEGO Y las tiendas de la marca están unidas. 99,99 € por 1514 piezaslo que hace que el precio de los repuestos sea moderado 6,6 centavos por piedra mentiras. Representa la pequeña calle de dos edificios, un gran abeto y un tranvía. 6 minifiguras Poblados, que trabajan en las tiendas o al aire libre para las compras navideñas.

Los edificios están abiertos en la parte trasera, por lo que puedes jugar en la juguetería, la tienda de música y las salas de estar en los pisos superiores.

Los grupos de aldeas de invierno no suelen aparecer durante unos 3 meses, pero Después de 11 meses en tiendas especializadas. Por lo tanto, a partir de septiembre de 2023, esperamos que los íconos navideños LEGO 10308 Main Street estén disponibles para su compra en tiendas selectas.

gratis en octubre

Especialmente importante cuando aparecen juegos grandes y exclusivos en LEGO es siempre la cuestión de los regalos. Y al menos para principios de octubre, esto se puede responder positivamente, porque con el grupo pequeño LEGO 40566 Ray el intocable Aparece el tan esperado GWP, y el valor mínimo de pedido se alcanza fácilmente con casi todos los kits nuevos mayores de 18 (y tal vez un pequeño artículo de repuesto).

LEGO Ideas 40566 Ray el náufrago (1 de octubre)

En mayo de 2021 salió el proyecto “Ray the Untouchable”. emergió como ganador de un concurso de construcción, alojado por LEGO en la plataforma Ideas. La microescena debería convertirse en un complemento oficial gratuito y finalmente aparecerá después de aproximadamente un año y medio. se convierte en “Ray el náufrago” de 1 Hasta el 13 de octubre (o hasta agotar existencias) tus compras en Tienda en línea LEGO O tiendas de marca de una Valor mínimo 120 EUR Integrado, donde puede comprar productos de cualquier región que no estén vinculados a un mundo temático específico.

Según LEGO, hay un pequeño set, entre otras cosas, excelente que lamentablemente ya no está disponible Bahía Barracuda encaja 239 piezas y el tiene uno vale 19,99 euros. Con detalles como un letrero de SOS hecho de serpientes, un cinturón salvavidas, varios animales, un cofre del tesoro y más, el obsequio es quizás uno de los más agradables de los últimos tiempos.

Más noticias en octubre

A principios de octubre no solo aparecen los grupos grandes del grupo objetivo de adultos, sino también, por supuesto, algunos de los grupos más pequeños (juego). Sin embargo, todavía hay algunos productos que los AFOL podrían querer echar un vistazo, como el nuevo set LEGO Avatar, que también incluye el set exclusivo BrickHeadz.

Avatar de LEGO (1 de octubre)

LEGO Avatar estará disponible a partir de 1 de octubre con el primero cinco grupos, todo basado en la primera película de 2009, incluido el conjunto BrickHeadz. Una característica especial de los juegos son las minifiguras Na’vi, que son diferentes de las minifiguras normales. Entre otras cosas, tienen piernas y brazos más largos para reflejar la diferencia de tamaño entre los humanos y los Na’vi, así como nuevas cabezas con orejas puntiagudas y una barbilla más pronunciada. Puedes conocer más detalles en nuestra web Artículo introductorio sobre la serie LEGO Avatar.

LEGO Marvel (1 de octubre)

Además de la figura de la pantera negra, algunas también aparecen en LEGO Marvel. Nuevos sets LEGO Pantera Negra Llavero pantera negra. extraño, grupo LEGO 76214 Pantera Negra: Guerra en el agua El único que no ha sido presentado oficialmente, hasta el momento solo hay imágenes filtradas. No podemos decir con absoluta certeza si la colección se lanzará realmente como New October o si se lanzará más tarde.

Ahora se necesita su opinión: ¿Hay nuevos juegos de LEGO de octubre de 2022 que tomará de inmediato? ¿Qué cree que es más beneficioso en términos del potencial de calentamiento global? Siéntete libre de compartir ideas en los comentarios.