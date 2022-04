Lena Meyer-Landrut cancela gira y festivales 2022: ‘Aún no es el momento’ – people

Conmoción para todos sus millones de fanáticos: la cantante Lena Meyer-Landrut (30) ha cancelado toda su gira de verano y todas las apariciones en festivales.

En Instagram, la ganadora del ESC le dijo a sus fanáticos deprimidos el lunes por la mañana: “Me siento responsable por ustedes y no me siento lo suficientemente segura como para jugar con producciones en salas enteras que en su mayoría se han agotado a la luz de la actual epidemia de Corona”. Aún no ha llegado el momento.

Lina continúa: “No quiero ponerlos en peligro. Esta es mi decisión personal y no juzgo ni juzgo a nadie que decida lo contrario y toque o permita conciertos y grandes eventos”.

Luego, el veredicto de “La Voz Kids” se vuelve personal, dirigiéndose a sus fans de manera emocional: “Duele tanto decepcionar a tantos de ustedes, y apenas puedo soportar saber que están tristes. Créanme, no es fácil para mí”. Nos volveremos a ver en vivo, lo prometo”.

¿Cuando es eso? Lena al menos comparte su idea de cómo deberían ser los conciertos con ella y ella: “Me gusta probar conciertos contigo cuando todos somos indiferentes y podemos acostarnos en los brazos del otro y celebrar y pasar un buen rato juntos”.

Se planean varios conciertos y festivales en toda Alemania en mayo, junio y el verano de 2022. Como informó Lena, las indicaciones de sus actuaciones se pueden devolver a las taquillas. Los carruajes de Lina en los festivales abiertos también se han cancelado, pero las entradas del festival siguen siendo válidas.



