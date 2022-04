Transmisión en vivo e informes de “WrestleMania 38 – Noche 2” de WWE desde Arlington, Texas, EE. UU. a partir del 3 de abril de 2022 (¡incluye video de inicio completo!)

Entretenimiento de lucha libre mundial WrestleMania 38 Día 2

Ubicación: Estadio AT&T en Arlington, Texas, EE. UU.

Fecha: 03 abril 2022

Hora: 02:00 CET (espectáculo a partir de las 00:00)

Después de que ayer pudiéramos maravillarnos con los cambios de título, las lujosas estrellas de YouTube y un par de estrellas muy diferentes, aunque con un regreso igualmente brillante, el enfoque de este domingo está claramente en el evento principal de la noche, el partido en el que el ganador se lo lleva todo. entre el Campeón Universal WWE Roman Reigns y el Campeón WWE Brock Lesnar.

Oferta anticipada:

Justo a tiempo para el comité de apertura, Kayla Braxton, Peter Rosenberg, Booker T y Jerry “The King” Lawler nos dan la bienvenida al aire libre por segundo día consecutivo. Durante el programa, los conductores hablan con varios invitados sobre los próximos partidos y, por supuesto, también especulan sobre el resultado de los enfrentamientos anunciados. Además, cada una de las parejas será homenajeada con un paquete de videos y diferentes recuerdos de los programas de televisión de las últimas semanas, que resaltarán las diferencias en detalle. Los propios oponentes también tienen su opinión gracias a María, que realiza la entrevista detrás del escenario y presenta sus ideas antes del espectáculo para mejorar.

Vista principal:

El espectáculo principal comienza con una presentación en vivo después de la presentación típica de la WWE y la escena posterior a la arena. El cantautor Jesse James Decker interpreta “America the Beautiful”. Después de ver un tráiler protagonizado por Mark Wahlberg, como lo hicimos anoche, el tema de entrada de Triple H de The Game oscila entre las gradas abarrotadas. Se dirige al ring en medio de un estruendoso aplauso. La cámara en el ring enfoca a Triple H, quien sostiene un par de zapatos de lucha libre y un micrófono. La multitud se une a los cánticos de “Gracias Hunter” antes de que el “Hunter” hable por sí mismo. Agradece a los fanáticos que asistieron y nos da la bienvenida a WrestleMania antes de dejar su micrófono y zapatos en el ring para acompañar los fuegos artificiales. Antes del combate inaugural, el locutor del ring llamó la atención sobre el medallista de oro olímpico de la WWE y talento en desarrollo Gable Steveson en la primera fila del ring.

1. partido

Campeonato de Parejas de WWE RAW

3- La forma de lucha por equipos

RK-Bro (Randy Orton & Riddle) (c) derrotó a The Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins) y Alpha Academy (Otis & Chad Gable) a través de un pin sobre Chad Gable por Randy Orton después de RKO.

Hora del partido: 11:32

Tras el encuentro, las ganancias callejeras vuelven al ruedo con trofeos rojos para brindar por los campeones. Montez Ford también invita a Alpha Academy y Gable Steveson a un brindis, pero antes de que eso suceda, Chad Gable le quita la taza roja de la mano que lleva su nombre. El enfrentamiento terminó con el campeón olímpico golpeando al compañero del equipo Otis con un puñetazo superior de abdomen a abdomen y metiéndolo en el ring. A esto le sigue un video destacado de “Wrestlemania 38 – Noche 1” anoche, antes de que Omos celebre su entrada al ring y veamos el video del próximo combate.

2. partido

partido de individuales

Bobby Lashley derrotó a Omos vía pin tras pike.

Hora del partido: 06:33

El clip muestra algunos de los eventos benéficos realizados por los líderes del mercado WWE como parte del fin de semana de Wrestlemania. Ahora se acerca el segundo combate de Insanity del año con los coprotagonistas de Sami Zayn contra el veterano Johnny Knoxville, el cual, por supuesto, subiremos en un video recopilatorio.

3. partido

Partido Todo Vale

Sami Zayn contra Johnny Knoxville

– Durante el partido se utilizaron todo tipo de objetos y herramientas.

– El equipo de Jackass vio el partido desde el asiento vacante de Gable Stevenson.

El amigo de Knoxville, “Party Boy”, apareció en el ring después de anotar una marca de 7 minutos e intentar confundir a Zane al honrar a Big Dick Johnson.

– Fue seguido por Wei Man, quien produjo el sonido más fuerte de la noche hasta el momento, luego envió a Sami al escenario con un golpe de nocaut.

– El partido después de eso se aceleró y brilló en un absurdo similar al de Jakas.

Anunciar coincidencias para ver:

Campeonato WWE / Campeonato Universal WWE

El ganador se lo lleva todo – Partido individual

Brock Lesnar (Campeón WWE) vs. Roman Reigns (Campeón Universal)

Campeonato de Parejas Femenil de WWE

Partido de equipo de etiqueta de 4 vías

Carmella y Queen Zelina Vega (c) vs Naomi y Sasha Banks vs Liv Morgan y Rhea Ripley vs Shayna Pazler y Natalya

partido de individuales

Teoría de Austin contra Pat McAfee

partido de individuales

Edge contra AJ Styles

combate por equipos

The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Sheamus & Rich Holland (con Butch)