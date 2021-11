Leonard Fryer y Paul Janke: Zoff Ex Bachelor’s People

Uno es considerado el Bachelor original, y el otro hace cinco años estaba en la televisión para Catch Women. Pero debido a lo que tienen en común en la televisión, no se soportan por mucho tiempo.

Todo lo contrario: ahora ha estallado una pelea de ex soltero entre Leonard Fryer (36) y Paul Janke (40).

Motivo: Freier, BA 2016, izquierda En una entrevista con “Promeflash” No hay buena poesía en la industria de la televisión. “Es la peor industria en la que he estado. La gente se promueve a sí misma y es egoísta. No hay nada impresionante en eso. La mayoría de ellos son pobres almas”.

Freier luego disparó directamente a Janke, quien todavía está en la televisión de realidad, entre otras cosas, como el camarero en “Bachelor in Heaven”.

“Creo que es triste que todavía lo necesites a esta edad. Si no tienes nada más en la vida, lo encuentro patético”, dice Freer sobre el BA original. “No ha hecho nada más en su vida y no puede hacer nada más. No debería salirse de este papel en absoluto, no hay nada más”.

Soporte para Paul Janki

Los fanáticos y amigos de Paul encuentran el kayak completamente fuera de tema, a menudo poniéndose detrás de la licenciatura en línea original.

PAUL IS CULT! Artista Julian FM Stoekel (34) comenta sobre la entrevista con Leonard Freyer, quien se ha retirado en gran medida de la televisión en los últimos años.

READ Schweigover en el programa de EE. UU .: Kelly Clarkson - riendo correctamente por Mathias - gente



Otros dicen: “Es una lástima blasfemar contra otro”. O también: “¿Desde cuándo un cuervo picotea el ojo del otro?” No es necesario en absoluto. A todo el mundo le gusta “.

Esto es lo que dice Paul Janke sobre el ataque de Leonard Fryer

¿Y qué piensa el mismo Paul? “A veces es mejor cerrar la boca y pensar mal para un BACHILLER que abrirlo y eliminar toda duda”, comenta Janke en Instagram con una sonrisa de risa.



Así comenta Paul Janke las declaraciones de Leonard Freer sobre élFoto: Proflash / Instagram



¿Recuerdas todas las parejas de solteros ganadoras?

