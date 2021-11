Hallazgos del informe AEW “Full Gear 2021” e informe de Minneapolis, MN, EE. UU. Al 13 de noviembre de 2021 (incluye votación y video de suscripción)

descargar … descargar …

All Elite Wrestling ‘Full Gear 2021’

Ort: Target Center en Minneapolis, Minnesota, EE. UU.

Fecha: 13 de noviembre de 2021 FITE TV Y cielo

Audiencia esperada: 12485

¡Bienvenido a nuestra transmisión en vivo de "AEW Full Gear 2021"!

Compra – Oferta previa

Después del programa de cuenta regresiva, hay un cambio sutil de la arena, donde Tony Schiavone está listo para anunciar a Dante Martin y al mismo tiempo declara que Lio Rush no puede estar presente hoy porque su abuela falleció. Martin celebra la movida y Tony se acerca a él sobre la oferta del equipo TAZ. Antes de que pueda responder, The Acclaimed interrumpe la conversación. Max Caster tiene el borrador de rap obligatorio y luego también quiere saber de Dante si está a favor de ella o en su contra. Pero esta vez, Martin deliberadamente no responde y pasa la pregunta a la audiencia antes de que pueda sacar sus tacones del ring y permitirse celebrar.

El partido antes del show

partido de equipo de etiqueta

Thunder Rosa & Hikaru Shida derrotaron a Nyla Rose & Jamie Hayter a través de un pin a Nyla Rose de Hikaru Shida en la portada de Jacknife.

Hora del partido: 12:30

Vista principal

Los comentaristas Excalibur, Jim Ross y Tony Schiavone abrirán el último gran evento de 2021, que nos puso de humor para el programa de hoy.

El estado de ánimo cambia a medida que la música de MJF sube al ring en medio de abucheos ensordecedores. Luego, un video de Darby Allen conduciendo a través de un paisaje (llamado “Loser”), muestra a una persona con una máscara MJF. Después de un corto viaje, Allin tiene un accidente automovilístico y vemos un “MJF” ensangrentado mientras Allin escapa del coche. El coche se incendió y explotó. Entonces la música comienza a sonar y Darby Allen es acompañado al ring por Sting.

1. Partido

Partido individual

MJF ganó contra Darby Allen a través de un alfiler después de agarrar la llave lateral, y el MJF había golpeado previamente a Allen por el anillo.

Después de que el ataúd de Allen cayó fuera del ring, Wardlow y Shawn Spears intentaron interferir, pero Sting también salió y pudo ahuyentarlos con un bate de béisbol.

Hora del partido: 22:06



Antes del próximo partido, hay un breve cambio a los niveles superiores, con Taz sentado en la audiencia y aparentemente tomando notas.

2. Partido

Campeonato Mundial de Parejas de AEW

partido de equipo de etiqueta

Ganaron los Lucha Bros. (Rey Fenix ​​& Penta El Zero Miedo) (c) en The Pinnacle: FTR (Dax Harwood & Cash Wheeler) a través de Pin después de una asistencia de factor de miedo contra Wheeler.

Poco antes del final del combate, Cash Wheeler se había puesto su máscara verde de “Lucha” para no ver a Harwood fatigado en el ring, por lo que el luchador legítimo no estaba en el ring.

Hora del partido: 18:36

3. Partido

Eliminator del Campeonato Mundial AEW – Final – Partida individual

Brian Danielson derrotó a Miro por nocaut en un estrangulamiento de guillotina, mostrando anteriormente Super DDT.

Hora del partido: 20:06

– ¡Brian Danielson es el nuevo contendiente número uno para el Campeonato Mundial AEW!

4. Partido

El número de cascadas en cualquier lugar 6 coinciden con el equipo de la marca

Christian Cage & Jurassic Express (Luchasaurus & Jungle Boy) ganaron contra Superkliq (Adam Cole & The Young Bucks: Matt Jackson & Nick Jackson) a través de un alfiler después de golpear una silla con la cabeza de Jungle Boy contra Matt Jackson en la rampa.

– Como en la naturaleza del tipo de partido, el partido se trasladó a toda la arena – Christian Cage saltó desde el balcón, Luchasaurus mostró una estrella de meteorito desde el acantilado y Superkliq se puso una rodillera con pernos de anclaje. También se utilizaron sillas, mesas, escaleras y una caja de arena.

Hora del partido: 22:22



5. Partido

partido de equipo de etiqueta

PAC & Cody Rhodes vencieron a Malakai Black & Andrade El Idolo vía pin después de Black Arrow de PAC contra Andrade.

– Hubo diferencias entre los dos equipos durante el partido y no se acordaron sustituciones. La mayoría de los miembros de Cody Rhodes fueron abucheados.

Hora del partido: 16:53



Después del partido, Cash Wheeler corrió para atacar a Buck. Pero el ataque duró poco, ya que Wheeler se retiró mientras Cody Rhodes estaba aturdido fuera del ring.

6. Partido

Campeonato Mundial Femenino AEW

Partido individual

Doctor. Brett Baker (con Rebel y Jimmy Hayter) (c) venció a Tay Conti con un alfiler después de una vuelta.

Hora del partido: 15:25

7. Partido

Partido individual

CM Punk derrotó a Eddie Kingston a través de un pin después de dormir.

Hora del partido: 11:11

Después del partido, “Best In The World” ofrece un apretón de manos a su homólogo, pero Kingston se niega y desaparece antes de que pueda ejecutarse el paquete promocional de Minneapolis Street Fight. Justin Roberts da la bienvenida al barón von Rachke “Iron Claw” entre la multitud.

8. Partido

Lucha callejera de Minneapolis – 5 vs. 5 Lucha por equipos

Inner Circle (Chris Jericho, Jake Hager, Sami Guevara y Proud and Strong: Santana y Ortiz) Joanne Gegen Hombres del año (Ethan Page, Scorpio Sky) y Top Team USA (Junior dos Santos, Andre Arlovsky, Dan Lambert) vía Ponle un alfiler a Dan Lambert y Chris Jericho en un Frog Splash.

Tiempo de partido: 19:44

Durante el partido, el Barón también se activó y colocó la Garra de Hierro en la página “All Ego” de Ethan.

El magnífico Tony Schiavonie ya está listo en la rampa y tiene listo un anuncio muy especial. ¡Jay Lethal es todo élite! El jugador de la franquicia ROH llega al ring para un remix de la música de Macho Man, habiéndolo usado ya como “Black Machismo”, le agradece y rápidamente desafía a Sami Guevara a una pelea por el Campeonato TNT. “El Dios español” se siente intimidado y acepta el desafío abierto de lanzar una nueva Dinamita el próximo miércoles. El video del evento principal se reproducirá por la noche.

9. Partido

Campeonato del Mundo AEW

Partido individual

“Hangman” Adam Page derrotó a Kenny Omega (con Don Callis) (c) a través de un pin después de Buckshot Lariat. -> ¡Cambie la dirección!

Hora del partido: 25:12

– La audiencia mostró en voz alta su solidaridad con el retador, como “Cowboy Shit” – “Let’s Go Hangman” – “Kenny No Balls” – y (dirigido contra el gerente héroe que dio un paso atrás) “F * ck Off” Callis “canta .

-Kenny pudo alejar a Buckshot Lariat de Page y convertirla en Árbitro, quien lo usó como escudo humano, momento en el que fue eliminado. Después de algunos idas y venidas, Hangman pudo eliminar a Callis y mostrar un ojo muerto contra Omega, y la siguiente portada contó al apuesto Aubrey Edwards hasta dos.

– Antes del final, Young Bucks Matt y Nick Jackson bajaron corriendo por la pendiente. Delante de las alondras ganadoras de Buckshot, Adam Page miró a Matt, quien solo asintió con aprobación.

Los cánticos de “Te lo mereces” resuenan desde las gradas para el recién coronado Campeón Mundial de AEW, mientras Dark Order se dirige al ring para felicitar al hombre de la noche. El espectáculo comienza con imágenes de un abrazo grupal y el verdugo celebra la oscura petición.

