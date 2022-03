‘Let’s Dance’ profesional quería programa cancelado – ‘Duele’

Christina Luft y Mike Singer solo obtuvieron 15 puntos por su vals de Viena.RTL / Stefan Gregorios

No hay duda de que Mike Singer no es uno de los principales candidatos para la temporada Let’s Dance de este año, pero ¿estaba justificado este veredicto del jurado? La cantante y bailarina profesional Kristina Luft interpretó un vals vienés al ritmo de “I Live For You” de Teesy en la cuarta edición del formato RTL. Sin embargo, el jurado no quedó particularmente impresionado con la actuación de Mike. Sobre todo, Joachim Lampe pronunció una dura sentencia. Como Christina admitió más tarde, la evaluación del jurado realmente la golpeó y protegió a su hijastro.

Christina Luft critica el veredicto del jurado

Al principio, Motsy Mabuse tuvo palabras de elogio para Mike. Quiénes son Opinión Después de la primera parte fue muy agradable y podía tocar a la gente, pero luego fue grande pero sigue: “Solo cuando empiezas a bailar puedes usar mucho más la pierna de apoyo. Tu postura estaba bien, pero deberías tener más voluntad”. Joachim Lambie fue un paso más allá con su sabiduría y dijo sin piedad: “En parte parecía que yo era un Undertaker Colonia. “

La decepción de Christina fue evidente durante la evaluación. Después del espectáculo, dijo en su historia de Instagram “Let’s Dance”:

“Yo mismo me sorprendí. Creo que es la primera vez que mi cara se inclina así en cinco años. Lo sentí porque me golpeó muy fuerte”.

Además, elogió a Mike y explicó que trabaja muy duro. “Sé que hemos mejorado semana tras semana y siempre tomamos las críticas del jurado de manera constructiva”continúa Cristina.

Sin embargo, no pudo hacer nada con la última evaluación y también explicó por qué:

“Esperaba recibir críticas constructivas para trabajar en ello después, pero a veces no era tan constructivo como para poder manejarlo. En algún momento me dolió. A partir de ahí se puso difícil, estaré feliz de ir”.

‘Let’s Dance’: El exprofesional le da importantes consejos a Kristina

La exbailarina profesional de “Let’s Dance”, Oana Nechiti, también notó lo incómoda que se sintió Christina en el último espectáculo. Con su esposo Eric Klan, habló sobre eso en el podcast sindicado “Tanz Oder Necht” (Tanz o nada). En este contexto, le hubiera gustado más la posición de Christina: “Me dije a mí mismo, ¿por qué no dijiste nada? Defiéndete a ti y a tu familia trabajo. Puedes estar orgulloso de ti mismo.”

La prometida de Luca Hänni probablemente tomará en serio este consejo en el próximo programa. Porque a pesar del puntaje bajo, Christina y Mike lograron pasar a la siguiente ronda de Let’s Dance. En cambio, Lilly zu Sayn-Wittgenstein y Riccardo Basile fueron eliminados.

(Suizo)