“Bailemos”: Lambi boo

Estas son palabras duras mike cantante Se volverá a escuchar en el espectáculo 4. El público quedó muy complacido con el vals vienés. Cristina Aviación . Aplausos – Los dos nunca han tenido eso antes. Solo el jurado vio las cosas un poco diferentes, sobre todo Joaquín Lampe . Qué exactamente de sus declaraciones no solo dolió la cantante, sino sobre todo la bailarina profesional y cómo las dos lidian de otra manera con las críticas, nos lo cuentan todo en el video.

El público ya no puede mantener sus asientos después de que el cantante Mike Singer y su pareja de baile profesional Christina Luft terminaron un vals vienés con “I Live For You” de Teesy. Y el “Vamos a bailar” Jurado Motsy Mabuz Él sabe exactamente por qué: “La primera parte fue muy, muy hermosa. ¡Esto atrapa!” “Solo”, continúa Motsy, “cuando comencé a bailar…” Se trata de en qué posición aún debe trabajar Mike. Hasta aquí todo bien. Joachim Lampe, como la semana pasada, va un paso más allá y encuentra palabras difíciles. Y lastimaron no solo a Mike, sino también a la misma Christina Luft por primera vez en 5 años con “Let’s Dance”, pero ella está muy impresionada con la actitud de su pareja de celebridades. ¿Y quien sabe? Tal vez finalmente tengan la oportunidad de demostrárselo a todos en el quinto programa.