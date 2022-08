Leverkusen – Hoffenheim 0:3: Caída del Bayer cada vez más dramática | Deportes

El desplome del Bayer Leverkusen continúa…

El equipo de Gerardo Sewan (43) perdió 3-0 (2-0) en casa ante el 1899 Hoffenheim. Ya es la cuarta derrota competitiva consecutiva (la Copa DFB y tres veces en la Bundesliga). ¡Bayer sigue en la parte inferior de la tabla!

Desde que la leyenda del club Rudi Voller (62) dejó su trabajo como director deportivo al final de la temporada, nada parece ir bien en el Werkself.

La estrella del Bayer, Jonathan Tah (26), dijo a BILD am Sonntag después del partido: “Todo está mal. No siempre podemos decir que somos un equipo joven, tenemos que crecer. No se trata de la calidad, se trata de las pocas peculiaridades”. nos falta, que echamos de menos en cada partido”.

interesante también

Antes del saque inicial, los aficionados expresaron su simpatía por Seoane: al leer la alineación, llamaron especialmente fuerte el apellido del entrenador.

El propio suizo es optimista en Sky TV, pero exige “más determinación y solidez” de su equipo que en los últimos partidos. Pero esto va mal (otra vez).

9 min: Uno-dos Grischa Prömel de Hoffenheim y Christoph Baumgartner en el área pequeña, Edmund Tapsoba elimina el fuera de juego. De espaldas a la portería, Baumgartner golpea con el talón al invitado. ¡Gol soñado!

Leer también

Para Bayer, este es el comienzo del siguiente de Scharch. Como en los dos primeros partidos de la Bundesliga alemana y en la copa ante Elversberg, el Leverkusen cayó 1-0 en el primer cuarto de hora.

¡Y se puso aún peor!

Minuto 34: pase cruzado de Ozan Kabak desviado por el portero Lukas Hradecky (volvió al juego tras sanción), y Andrej Kramaric cabeceó libremente para poner el 2-0 a favor del Hoffenheim. La suerte del Leverkusen a los cinco minutos: el árbitro Tobias Reichel recuperó un gol para Robert Skov tras la evidencia en video porque Capac había cometido una falta previamente.

Tras el descanso, el Leverkusen participó más, pero el equipo de Seoane no logró marcar.

Pero Hoffenheim venció a alguien más por eso. ¡Y cómo! Jorginho Ratter marca con un mazo de 16 metros para poner el 3-0 (lugar 78). El segundo sueño de los invitados que lograron su segunda victoria esta temporada.