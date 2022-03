Lewandowski dispuesto a ‘salir del Bayern de inmediato’

¿Robert Lewandowski dejará el Bayern de Múnich en verano? Incluso si el polaco de 33 años está actualmente descontento con su situación en Munich, actualmente no hay indicios concretos de que el delantero lo obligue a irse al final de la temporada. Sin embargo, el máximo goleador parece estar listo si no hay prórroga para el campeón alemán.

En el Bayern de Múnich, las cosas empiezan a fluir de nuevo. Algo está pasando no solo en el campo, los responsables tienen mucho que hacer fuera del campo. La atención se centra en ampliar los contratos de Thomas Muller, Manuel Neuer y Robert Lewandowski. Si bien Munich ya inició conversaciones con Muller y Neuer, Lewandowski aún debe tener paciencia.

Según los informes, el polaco no está entusiasmado con eso y está esperando una señal del Bayern. Si esto no sucede, este no será el fin del mundo para el futbolista mundial FIFA.

¡Es el turno del Bayern de Múnich!

Un nuevo acuerdo en el verano o Robert Lewandowski estaría listo para dejar el Bayern de inmediato, incluso si su contrato actual expira en 2023. 🔴 #Baviera La situación no ha cambiado y todavía no hay conversaciones entre el club y los agentes. Depende de Baviera ahora. https://t.co/RatOyMw6gL – Fabricio Romano 16 de marzo de 2022

Y es que, según informaron este miércoles “Bild” y “Sky”, el delantero de 33 años aún no ha tomado una decisión sobre si dejará o no el Bayern de Múnich. Y también en el caso de que todavía no haya conversaciones entre el club y el jugador.

Sin embargo, es interesante que, según el informante Fabrizio Romano, el delantero está listo si no hay una extensión en el Bayern. En este caso, “Lewandowski está listo para dejar el Bayern de inmediato”. Quedarse sin extender probablemente esté fuera de discusión para el atacante. Así que es el turno del Bayern de Múnich y tienen que tomar la delantera.

En los últimos días han estado circulando varios informes de que muchos clubes ya han tomado su posición. Además del Manchester United, el FC Barcelona también debería pensar mucho en Lewandowski. Ambos equipos estarían dispuestos a fichar al delantero en verano si éste manifestara su deseo de hacerlo.