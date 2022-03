Werder Bremen: ¡Problemas defensivos! ¡Espero que Toprak regrese pronto!

Bremen – Tres defensores centrales fueron arrestados el fin de semana en el Werder Bremen. Sobre todo, la larga ausencia del capitán Omer Toprak duele mucho en la carrera por el ascenso, pero también para la carrera de Marco Friedl. Además, el suplente Lars Lukas Mai se lesionó durante su mala actuación en Heidenheim, pero no tan gravemente. DeichStube ha recibido una actualización del Director de Deportes de Werder, Frank Bowman.

“Podemos dar toda la claridad por un tiempo, no está en peligro de una ausencia prolongada. Estará entrenando esta semana”, dijo Bowman. lars luke mayoQuién, según el entrenador uli werner En Heidenheim permaneció en el vestuario en el descanso por problemas en la rodilla. había Marco Friedel Recibió una falta media hora después tras lesionarse gravemente durante un rescate en el área penal. domingo compartir SV Werder Bremen Después de las investigaciones preliminares con la selección de Austria en el partido de vuelta del sábado contra Darmstadt 98 Voy a extrañar. Pero está claro que no seguirá así, ni siquiera el parón internacional previsto para finales de marzo será suficiente para recuperarse. “Lamentablemente, debemos temer que estará varias semanas fuera. Solo en unos días podremos dar un diagnóstico certero porque seguirán más pruebas”, informa. franco arquero Él explica: “Es una lesión que no sucede todos los días. Marco no solo tiene un hematoma severo y doloroso en el área de la cadera, sino que también tiene una lesión en los músculos abdominales. Tenemos que ver qué tan grave es esta lesión. .”

en Omar Toprack La situación ya se está volviendo más clara ya que el jugador de 32 años está familiarizado con sus lesiones en la pantorrilla. Es por eso que estuvo fuera durante unos dos meses el otoño pasado, tal como lo estuvo hace dos años. “Está en un lugar diferente de la pantorrilla que en ese momento, pero es una lesión similar”, informa franco arquero. Los músculos y los tendones se ven afectados. El director deportivo le dijo a SV Werder BremenPero quién añade un optimista: “Lo positivo es que podemos suponer que todavía estará disponible para nosotros en los últimos partidos. Veremos cuántos partidos habrá”. El tiempo es esencial, porque la temporada termina después de dos meses, pero Werder podría extender la acción de la caída de escalada. Como regla general, los jugadores con tendones de los músculos de la pantorrilla están fuera de seis a ocho semanas. Primero, tratará a Umar Toprak en Bremen, y quizás vaya a Leverkusen, donde defensor Ya en el pasado con mucho gusto volvió a ser adecuado.

¿En qué medida la lesión reciente afecta el futuro? Omar Toprack en werder bremen Su impacto estará por verse. usuario un collar Caduca en el verano. “Ambas partes acordaron durante mucho tiempo que no tenemos presión de tiempo y seguiremos hablando sobre su futuro en las próximas semanas”, dice. franco arqueroquien no tuvo dudas sobre la capacidad de juego de Toprak: “Omar ha podido progresar de lleno en los últimos meses, ha estado estable. Ahora, lamentablemente, lo atrapó. (Kunny)

Respecto al último informe del 13 de marzo de 2022:

Ahora los diagnósticos están confirmados, lo cual no es tan inusual como debería ser. SV Werder Bremen deseado capitán Omar Toprack Se quejó de problemas en la pantorrilla después de la última sesión de entrenamiento del viernes y luego ni siquiera viajó al partido fuera de casa ante el 1. FC Heidenheim (1:2). Después de un examen exhaustivo por parte del equipo del Dr. Resulta que Daniel Hellermann fue la lesión lesión del tendón del músculo. Por lo tanto, Toprak ‘equipará uli werner Tampoco estará disponible en las próximas semanas”, anunció el club el domingo por la tarde.

también en caso Marco Friedel no hay muy buenas noticias werder bremen. Según Werder, el austriaco sufrió una lesión en el músculo abdominal durante una operación de rescate contra Heidenheim. “No será posible jugar el partido contra Darmstadt 98 el próximo fin de semana”, dijo el club.

Irónicamente, antes del primer partido entre los dos equipos con la misma cantidad de puntos en Wohninvest Weserstadon (sábado, 20:30 horas), hubo una advertencia defensiva entre el equipo de Bremen. Milos Velikovic es el último jugador clave que queda de los tres permanentes. lars luke mayoel último Omar Toprack Se le permitió ser sustituido, mostró una mala actuación en una mano y luego se quejó de problemas en la rodilla. Como resultado, es posible que Anthony Young tenga que intervenir nuevamente, y Christian Gross también podría pasar del mediocampo defensivo a la cadena defensiva. Además, el joven talento Fabio Chiarodia forma parte del equipo de Bremen. Así que es un sitio de construcción muy grande en el que el entrenador Ole Werner tiene que trabajar ahora. Una En medio de la lucha por el ascenso Aparece en el momento equivocado. (mbü) ¿Lo leíste? Werder Bremen debería hacerlo sin comentarios Ömer Toprak!

Respecto al último informe del 12 de marzo de 2022:

Werder Bremen amenaza caos defensivo: tres defensas están lesionados

Bremen – defensa, tuvieron que sufrir adecuadamente. No solo porque es para SV Werder Bremen Tras el parón defensivo hubo una derrota de 1: 2 en el 1. FC Heidenheim, pero sobre todo en términos de salud. capitán Omar Toprack faltaba por completo Marco Friedel Lars Lucas May tuvo que abandonar el campo antes de tiempo. No está claro si el trío está amenazado con una ausencia más prolongada. Pero un verdadero caos defensivo es inminente.

“Con Omar, tuvo problemas en la pantorrilla en el entrenamiento del viernes”, explicó el entrenador Uli Werner después del partido. SV Werder Bremen. Lo explicaremos con más detalle, y también se tomarán fotos. Cuando la evalúen, puedo decir más sobre ella”. Omar Toprack Ni siquiera viajó a Heidenheim, sino que inmediatamente se quedó en casa. Mientras tanto, Werner no se atrevió a especular sobre el regreso del secretario de Defensa.

Werder Bremen: Después de la lesión de Omar Toprak, también resultaron lesionados Marco Friedel y Lars Lucas Mai

Lo mismo se aplica a Marco Friedel. Después de casi media hora, el austriaco se encontraba en el área de penalti de su equipo durante la operación de rescate DañarFinalmente, se arrastró fuera del campo de dolor. “Con Marco, se siente como un moretón en la ingle o algo así en esa área”, dijo Werner. “Todavía no he hablado con médicos ni doctores y no puedo decir mucho todavía, excepto que es muy doloroso”.

Quedó tercero en el grupo. lars luke mayo. Fue un reemplazo para Toprak No muy bien durante los primeros 45 minutos de todos modos. SV Werder Bremen mostradoPor eso, su reemplazo por razones deportivas no fue una sorpresa. Pero el joven de 21 años también resultó herido. Werner explicó que “Lacey tenía problemas en la rodilla”, pero en este caso también se abstuvo de especular sobre la posibilidad de una pronta recuperación. (MPU)

Respecto al último reporte del 12 de marzo de 2022 (7:30 PM):

Werder Bremen: ¡Amargo fracaso! Toprak no está por lesión frente al 1. FC Heidenheim

Bremen – lo tenían SV Werder Bremen Presentado de manera completamente diferente. En realidad, deberían ser el capitán y el ministro de defensa. Omar Toprack Estar en el campo con sus compañeros de equipo en el partido de ida contra el 1. FC Heidenheim; después de todo, ni siquiera ha viajado a Baden-Württemberg. Como anunció Bremen poco antes del partido, Toprak posee uno lesión muscular Tiró de la pantorrilla y cayó por el momento. El club no proporcionó ninguna información sobre la duración de su ausencia.

El beneficiado de la ausencia de Omar Toprak lars luke mayoque por lo tanto está en a partir de las once Desde SV Werder Bremen se mueve El jugador de 21 años estuvo por última vez en el campo durante el partido de ida en Hansa Rostock a principios de febrero. Mai jugó durante la victoria 2-1 del Werder en ese momento, pero no se veía muy bien cuando concedió. uno a través infección Desde Omar Toprack Un lugar vacío en el equipo fue para el joven talento Fabio Chiarodia.

Werder Bremen: Omar Toprak lesionado vs 1. FC Heidenheim

Omar Toprack Tu tienes infección El viernes en la última sesión de entrenamiento, el entrenador Uli Werner explicó al micrófono previo al partido de Sky: “No hemos podido prepararnos para eso durante la semana”. Toprak es “probablemente el mejor defensa central de esta liga”, por lo que el fracaso duele. werder bremen Quiere compensar la pérdida del capitán “con Lacey Mai y todo el grupo”. (MPU) ¡Siga el partido del Werder en el 1. FC Heidenheim en el vídeo en directo de DeichStube!