Lewis Holtby: HSV Time Shape – El rap de Holstein Kiehl ‘va al extremo’

Con Kiel Saturday en Hamburgo

Lewis Holtby jugó 138 partidos con el Hamburg SV entre 2014 y 2019, más que cualquier otro club. Antes de su primer partido en el Volkspark desde que expiró su contrato hace poco más de dos años, el mediocampista de 31 años, que jugará para el Holstein Kiel el sábado por la noche (20:30 horas) en el HSV, recuerda “cielo“Tiempo en la Ciudad Hanseática. En ese entonces era fácil, ¿cómo debería describirlo ?, dijo Holtby, “todo encajó, como una tetera caliente o una olla que se desborda”.

En el HSV, el tres veces jugador nacional, que también se convirtió en capitán mientras tanto, vivió un momento muy emotivo: desde el descenso en el primer año a varios cambios de entrenador y de gestión, pasando por el descenso y la primera temporada del club en la segunda Bundesliga. Sin embargo, desde que se fue, ha sido capaz de “dejar las cosas claras” y así poder “aferrarse a las cosas buenas”. “Debo decir que también pasé un tiempo muy valioso, educativo y maravilloso en Hamburgo”.

Después de que se fue, y luego tardó unos tres meses antes de encontrar un nuevo club en Blackburn Rovers, Holtby tuvo que cortar cierta distancia entre su familia y amigos: no le fue bien, tanto cómicamente como humanamente. Primero necesitas ese tiempo. Te moldeó, también fue una fase muy pasiva. Como jugador extrovertido, ha estado ‘cara a cara’ y ha recibido muchas críticas: ‘Yo también puedo hacer eso, y supe diferenciar eso. Pero fue una experiencia muy educativa. Definitivamente no me lo quiero perder. Estoy agradecido por el tiempo que pasé con el VHS “.

El ex capitán del HSV Holtby sobre Holstein Kiels Rapp: ‘Da toda la potencia’

Con Holstein Kiel, Holtby, que firmó a mediados de agosto hasta 2023, se encuentra una vez más en una situación difícil. Con tantos jugadores de alto perfil desaparecidos, Storks actualmente juega contra el descenso, con diez puntos de once juegos en el decimoquinto lugar de la tabla. Además, el exitoso y favorito entrenador Uli Werner renunció y fue reemplazado recientemente por Marcel Raab. “No es fácil para un entrenador llegar a un lugar nuevo. A mitad de temporada sin preparación, no es fácil implementarlo de frente. Pero le da un pedal a fondo”, dijo Holtby sobre el profesor de fútbol que vino de Hoffenheim. .



El equipo quería absorber e implementar las pautas de Rapp lo más rápido posible. Holtby no quiso exagerar el hecho de que TSG, donde el jugador de 42 años entrenó en la selección sub-19, anotó 5: 1 durante la semana en la segunda ronda de la copa: “Y ahora con el Hoffenheim, yo ‘ Voy a decir mucho en tu contra, un buen oponente, mucho “.” Las cosas estaban bien. Pero también depende de nuestro equipo hacer las cosas de manera eficiente, a veces para tomar la delantera o mejorar “. Eso ahora también debería aplicarse a HSV: “Tuvimos buenas tácticas contra Hoffenheim, que también fueron similares o al mismo nivel en términos de juego. Con HSV. Pero solo tenemos que llevar nuestra competencia al campo”. Entonces el proceso de “liberación” puede funcionar y asegurar la carrera.

