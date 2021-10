Ivan Klassnik: “¡FC St. Pauli lo está haciendo mejor que Werder Bremen!”

Entrevista al ex Bremer antes de un duelo con St. Pauli

Bremen / Hamburgo – Se convirtió en profesional en St. Pauli, se convirtió en una estrella en el Werder Bremen, y cuando los dos equipos se enfrenten el sábado en la segunda división, Ivan Klassnik, por supuesto, estará presente en el Wönerstadion.

En algún lugar, un cofre, una pasarela, una sala de pie, no le importa, lo principal es que puede seguir el juego directamente, con dos corazones latiendo en su pecho. Mientras que el ex goleador de FC St. Pauli, el actual líder del torneo, está muy emocionado (“Este es un equipo muy sano”), advierte Ivan Klasnik La Bundesliga ha caído SV Werder BremenQue el colapso podría continuar si el equipo y el club ahora no tienen cuidado: “No significa que al final el Werder se vaya demasiado lejos, y ya no puedas buscarlo, pero hay que mirar hacia abajo”. Jugadores de 41 años, protagonista del doblete de 2004, fuerte para Jerry Pavlenka y Niklas Volkrug. Su expectativa: ambos deberían volver a formar parte de la alineación titular en el Werder.

Ivan Klasnik, ¿qué pasa con los dos corazones en tu pecho?

Siguen pegando fuerte para ambos clubes. También le debo mucho a St. Pauli y Werder, así que no hago distinciones. Si ves a ambos clubes en este momento, tienes que decir que el St Pauli está haciendo un mejor trabajo que el Werder.

¿Entonces el corazón de Werder está sangrando?

si claro. Pero que digo Si no ganó partidos, como la última vez, dejando puntos en Darmstadt y Sandhausen, no debería sorprenderse de que no esté allí, sino allí abajo.

¿Dónde ves las razones?

No puedo responder a esta pregunta específicamente, pero tengo mis propios pensamientos.

Ivan Klassnik sobre el Werder Bremen y las críticas al director deportivo Frank Bowman

¿Cuales?

Por ejemplo, cuando escucho y leo que Werder tiene el equipo más pequeño para ilustrar su desempeño, digo: ¡Entonces cambie la mezcla en el equipo! Una vez fui un jugador joven en un equipo joven, por lo que necesitaba jugadores mayores que nos patearan a los pequeños en el trasero, que nos guiaran y que a veces se pusieran más ruidosos cuando las cosas no iban bien.

En Werder, dos de estos jugadores mayores tienen lesiones de larga duración en Omer Toprak y Christian Gross. ¿El equipo ahora no tiene líder?

Seguirá existiendo en teoría, pero también hay que verlo en el campo. Espero que el Werder vuelva a la pista rápidamente porque los otros equipos también están ganando puntos. No es que al final le baje tanto al Werder que ya no puedas buscarlo, pero tienes que mirar hacia abajo.

¿Ves este peligro acercándose?

Nadie vio eso en Primera División la temporada pasada, y ahora sabemos lo que pasó. El fútbol puede ser muy sucio.

En Sandhausen tienen Los aficionados del Werder corearon de nuevo ‘Baumann’s out’. ¿Estás contagiando a las personas adecuadas con tus críticas?

De hecho, no puedo juzgar eso. Pero lo que puedo decir: un club de fútbol como este no es un espectáculo unipersonal. Hay gestión, entrenador, sistema exploratorio, hay Baumann y también hay un equipo. Nadie podría haber predicho que el equipo se sorprendería si Baumann ya no estuviera allí. Pero sí: hay que preguntarse si se contrató a los jugadores adecuados para el Werder. Pero no quiero decir que Frank ya no sea el hombre adecuado en el lugar adecuado.

Werder Bremen: Ivan Klassnik pide una doble tormenta con Niklas Volkrug y Marvin Doksch

¿pero?

Lo veo de esta manera: esta etapa no debería consistir en usar la fuerza para encontrar a alguien a quien culpar. Debería ser una cuestión de volver a concentrar las fuerzas juntas en el éxito. Principalmente miro a los jugadores y quién hace qué. Pero incluso en este punto no quiero ofrecer ninguna crítica individual. La tarea común de todos es volver a poner al Werder en la cima. Esto requiere las personalidades adecuadas en el equipo.

¿por ejemplo?

por ejemplo Jarra de llenado Niklas. Estuvo suspendido por tres días, se metió en Sandhausen e hizo su gol (A la línea de fondo 2: 2, Dr. Ed.) Y todo vuelve a la mantequilla. Me imagino que va a jugar contra el St Pauli desde el principio el sábado porque, por supuesto, ha ganado una nueva confianza en sí mismo a través del gol, tal vez incluso entrando en una carrera.

Una tesis audaz después de un solo golpe. ¿Es realmente, como siempre se dice, que un momento, una sensación de logro, cambia mucho?

Todavía lo sé por mi propia experiencia: si ni siquiera golpeas el bote de basura en cinco juegos, serás feliz cuando te levantes de entre los muertos. Esto es lo que necesita el atacante. Y ahora existe la posibilidad de que Niklas vuelva a jugar contra el St. Pauli y vuelva a marcar. Entonces realmente estará fluyendo. Esta oportunidad debe darse ahora.

Entonces: ¿llenar una jarra al comienzo del undécimo?

Si yo fuera el entrenador y Niklas entrenara bien durante la semana, no vería ninguna razón por la que no pudiera jugar junto a Marvin Doksch.

La razón por la que no siempre estuvo incluido en la alineación titular fue que el entrenador del Werder, Marcus Anfang, favoreció un sistema 4-3-3 con un solo delantero central. ¿Está cometiendo un error allí?

Difícil de decir. Si un entrenador cree en su idea de juego, tiene que ceñirse a ella y ceñirse a ella. Al final del día, se evaluará su trabajo. Lo más importante es que el equipo esté detrás del entrenador. Si es así, puede verlo en el campo.

Ivan Klassnik sobre la cuestión del portero del Werder Bremen: “En mi opinión, está claro que Jerry Pavlenka es el número uno”

Werder jugó mal contra Sandhausen, pero luchó por un punto. ¿Es esta solidaridad de la que estás hablando?

Quiero decir: si. Estaba claro que el equipo no quería perder este partido. Si Werder hubiera perdido, habría sido muy difícil para Marcus Anfang. Y si puedo decir una cosa más …

…¡adelante!

Lo que realmente no entiendo es que Jerry Pavlenka, que ha sido uno de los mejores porteros de la Bundesliga en los últimos años, ya no tiene posibilidades de jugar.

Ya conoces la explicación oficial: Pavlenka se lesionó al comienzo de la temporada, Michael Zetterer hizo un trabajo decente como suplente, por lo que los titulares no ven motivos para volver a cambiar.

Eso es básicamente algo bueno, y no quiero menospreciar la actuación de Michael Zetterer en absoluto. Pero si un portero con la calidad de Pavlenka no jugara en el Werder, no tendría que quedarse en Bremen.

Te refieres a un contrato vencido.

En mi opinión, Pavlenka es claramente el número uno.

Cambio de tema: Tu corazón en St. Pauli debe estar saltando de alegría a estas alturas, ¿verdad?

Sí, lo hacen todo bien.

Antes del partido contra el Werder Bremen: Ivan Klassnik explica por qué las cosas van tan bien en el FC St. Pauli

El primer lugar en la tabla, que ganó cinco juegos seguidos por última vez, estableció un nuevo récord del club con 25 puntos en once juegos: “muy bueno” por decir lo menos. ¿Por qué van tan bien las cosas en el FC St. Pauli?

Tienen una plantilla muy sana con dos o tres capitanes como Guido Burgstaller y el capitán Philippe Zeres y una defensa muy fuerte. Ziereis y Medic tocan lo que venga en la parte de atrás. Y al frente, St. Pauli juega un fútbol realmente bueno, no hay un rayo largo, cada pelota se lleva limpiamente de atrás hacia adelante. Tienen buenos jugadores técnicamente en el mediocampo. Estuve en el campo en la victoria por 4-0 sobre Hansa Rostock el domingo y quedé muy impresionado con Aviz Aremo (el nigeriano de 22 años, que vino de Noruega en 2020) en los seis. Sus pases, su apuesta de individuales, fue muy, muy bueno.

Y con 27 goles marcados, St. Pauli también es considerado el ataque más peligroso. A pesar de cumplir 32 años, Burgstaler es el actor principal de la tormenta, con diez goles y tres asistencias siendo el máximo goleador de la liga.

Vale la pena el oro de St. Pauli. Cuando llegó del Schalke 04 en 2020, muchos en St. Pauli se mostraron escépticos. Todo el mundo sabe ahora por qué trajeron a Burgstaller. Es un líder, atrae a jugadores jóvenes con él y, a veces, los toma en sus brazos. En general, es bastante adecuado. La combinación Burgstaller / Maximilian Dittgen funciona muy bien desde el principio.

¿Podrá Werder detener a Bergstaller, puede Werder detener a St. Pauli?

Será difícil, muy difícil. Creo que St Pauli solo puede detenerse en este momento porque el equipo está en perfecta armonía.

Esperando una respuesta no diplomática: ¿por quién mantendrá los dedos cruzados el sábado?

Lo siento, no puedo responder eso. Porque eso con el corazón en el pecho no es ninguna broma. No puedo apoyar a uno ni al otro. Estaré en el campo el sábado y solo espero un buen partido. (Agencia Espacial Canadiense) Lea también: ¡Así se ve el partido del Werder Bremen en segunda división contra el FC St. Pauli en directo por televisión y retransmisión en directo!

Sobre la persona: Ivan Klasnik



95 partidos en Segunda División, además de cuatro partidos en la Asociación Alemana de Fútbol, ​​con un total de 28 goles a favor de FC St. Pauli (1997-2001)

205 partidos competitivos, 77 goles y 45 asistencias Werder Bremen (2001-2008)

Más estaciones: Bolton Wanderers, FC Nantes, FSV Mainz 05.