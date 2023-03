LG UltraGear OLED de 45 pulgadas: Tranix comparte su experiencia con la pantalla curva de 240Hz

miembro de la comunidad tranex Compartió sus experiencias con el LG 45GR95QE, un monitor curvo con un panel OLED de 45 pulgadas de hasta 240 Hz, con la comunidad en un artículo de lectura. Sus impresiones, pros y contras, fotos se pueden encontrar en el foro.

Los monitores OLED para juegos de PC siguen siendo una minoría. No solo los precios, que oscilan entre uno y cuatro mil euros, sino también la pequeña cantidad de ofertas juegan un papel importante. La comparación de precios no enumera 20 modelos con el tamaño correcto.

Miembro de la comunidad ComputerBase tranex – a pesar de cierto escepticismo – recogió recientemente el nuevo LG UltraGear 45GR95QE con un rápido panel curvo de 45 pulgadas de 240 Hz con curvatura 800R, que se lanzó en febrero.

La pantalla de 44,5 pulgadas tiene una resolución UWQHD (3440 x 1440 píxeles) con una relación de aspecto de 21:9 y una densidad de píxeles de 84ppi. Se admiten HDR10 y Adaptive Sync o AMD FreeSync Premium (48-240 Hz), el monitor es compatible con G-Sync (40-240 Hz).

Al igual que muchos, al principio no estaba seguro acerca de este monitor, las especificaciones provocaron sentimientos encontrados. En el lado pro para mí había un panel OLED, 240 Hz y 45 pulgadas. En el lado negativo, el bajo valor de PPI de 84, la única resolución UWQHD de 45 pulgadas y la pantalla antideslumbrante antideslumbrante. Aquí es exactamente donde me preocupaba que el panel perdiera su brillo y OLED se limitara.

La densidad de píxeles relativamente baja es molesta tranex Práctico, con una distancia entre asientos de unos 70 cm, ni al editar archivos de oficina, ni al leer texto, y mucho menos en juegos. Pudo lograr el brillo máximo en Windows 11 usando HDR con 603 liendres Si se especifica, los 200 lúmenes especificados por LG indican una pantalla de área perfectamente blanca.

Luego todavía hay un tamaño de 45 pulgadas a 21: 9. Como está escrito arriba, me siento a unos 70 cm de la pantalla y no es muy grande para mí. Debido a la relación de aspecto de 21:9, no se ve tan grande como las 48 pulgadas en 32:9 de antes. Para mí sigue siendo la forma más cómoda, pero esto es cuestión de gustos.

Puede comparar la pantalla con su televisor LG 48CX. Aunque tuvo que vivir con la pérdida de calidad de imagen debido al “downgrade” a Ultra HD, la caída del 30 al 40 por ciento de fps que podría lograrse usando la misma PC con el control original supera esa pérdida en su opinión. Certifica que el panel antirreflejo es más bajo en luminosidad y contraste que el OLED reflectante, que solo notó en una comparación directa.

A pesar del alto precio de 1799 euros tranex Muy satisfecho con la pantalla porque se ajusta bien a su perfil de aplicación, aunque podría ser unos cientos de euros menos.

Para mí personalmente, es exactamente la pantalla que siempre he querido. Más de 40 pulgadas en 21:9 con panel OLED y al menos 144Hz. La pantalla me ofrece todo eso, y como la he usado al 80% para jugar, me es muy fácil superar los pocos defectos, ya que lo positivo lo supera todo. Ahora llegamos al doloroso precio. El monitor se ofrece actualmente por 1.799 euros, que creo que es un poco caro.