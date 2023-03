¡Celebra el Festival de los Colores 2023 con Mega Meditalis y Knirfish!

¿Qué mejor manera de celebrar una temporada en Pokémon Go que con el Colorido Festival de los Colores 2023? Con el nuevo evento, no solo hay algunos recién llegados emocionantes: viejos conocidos como Ho-Oh también están deambulando por el mundo de Pokémon Go. Puede averiguar exactamente qué esperar a continuación. El Festival de los Colores 2023 en Pokémon Go comenzará el 8 de marzo de 2023 a las 10:00 a. m. y permanecerá activo hasta el 14 de marzo de 2023 a las 8:00 p. m. hora local. ¡Toma el Knirfish, lucha contra Mega Meditalis, caza el Shiny Coloreagle y disfruta del Collector’s Challenge con una generosa porción de XP!

Pokémon Go’s Festival of Colors 2023 – Lo más destacado

¡Mega Meditalis hace su debut en Pokémon Go! Durante el Festival de los Colores, puedes desafiar y atrapar un Pokémon. Recuerda, Mega Meditalis pierde su enorme energía y captura a Common Meditalis. Después de completar con éxito la incursión, recibirás Mega Energy para Meditalis. ¡Con un poco de suerte, podrías encontrarte con un Pokémon en su forma deslumbrante!

El Pokémon de agua Gnarlfish apareció por primera vez en Pokémon Go. ¡No dejes que el pargo se te escape entre los dedos!

Todos los días puedes tomar algunas fotos y tal vez el colorido Pokémon águila te sorprenda con una imagen bomba. No puedes encontrarte con Farbeagle un número ilimitado de veces. Encuentros limitados por día. Sin embargo, deberías arriesgarte, porque con un poco de suerte, ¡podrías encontrarte con un águila de colores increíbles! Sin embargo, las Dazzling Coloreagles solo aparecen durante el Festival of Colours (y posiblemente en eventos futuros). Cuando termine el Festival de los Colores 2023, la posibilidad de encontrarse con un águila de colores deslumbrantes termina por el momento.

[b]Se activarán las siguientes recompensas del evento[/b]

Las unidades de señuelo se activan durante el Festival de color 2023 durante tres horas.

El nivel de amistad aumenta el doble de rápido.

[b]Pokémon en estado salvaje:[/b] Te encontrarás con los siguientes dos en la naturaleza. Con un poco de suerte, puedes atrapar Pokémon que están marcados con un signo más (+) en su forma brillante. Paras (+), Krabi (+), Smogon (+), Natu (+), Wobbuffet (+), Pottrott (+), Wingull (+), Burmi (capa de plantas) (+), Burmy (capa de arena) ( +), Burmy (Ragcloak) (+), Skunk-Puh y Knirfish, así como Pitufos (+) y Galarian Zigzags (+)

[b]Pokémon en incursiones:[/b]

Batallas de incursión de nivel 1

Psiau (+), Wuffels (+), Garstella (+) y Knirfish

Batallas de raid de nivel 3

Batalla de incursión de nivel 5

gran redada

[b]Investigación de campo cruzado de Pokémon:[/b] Baba de Alola (+), Formeo (+), Formeo (Forma de sol) (+), Formeo (Forma de lluvia) (+), Formeo (Forma de nieve) (+), (Capa de planta) (+), Burmy (Capa de arena) ) ) (+), burmy (capa de trapo) (+), choreogel (estilo flamenco), choreogel (estilo animadora), choreogel (estilo hula) y choreogel (estilo buyo)

Elementos de avatar y colores festivos: al comienzo del evento, encontrarás un nuevo modo para tu avatar en la tienda del juego. El avatar arroja colores al aire. ¡Mira el mapa del juego y ten cuidado con las Poképaradas! ¡Allí te espera una colorida sorpresa!

Desafío del coleccionista del festival de color 2023

¡Color Festival 2023 tiene un desafío universitario listo para ti! Si completas todas las misiones durante el evento, recibirás 20 000 XP y una unidad de señuelo. Una vez que sepamos qué Pokémon necesitas atrapar o evolucionar para completarlo, actualizaremos la guía por ti.