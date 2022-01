Life is Strange: Remastered: el video del juego muestra mejoras gráficas

Life is Strange: Remastered Collection se lanzará el 1 de febrero y, después de la tercera entrega, Life is Strange: True Colors (probado) el año pasado, contiene versiones revisadas de los dos primeros juegos de la serie de aventuras.

El primer avance oficial del juego de The Remastered Collection muestra los cambios gráficos implementados en Life is Strange Remastered y Life is Strange: Before the Storm Remastered como parte de los reinicios. Aunque algunos de estos son claramente visibles, ninguna de las partes se convierte en una distinción gráfica.

Las siguientes mejoras a las versiones remasterizadas aparecen en el nuevo video de juego:

Ahora renderizado en 4K nativo en Unreal 4, con tecnología de iluminación rediseñada

Modelos de personajes nuevos y actualizados listos en 4K con polígonos aumentados

Animaciones más emocionales y expresivas para todos los modelos de personajes, movimiento de cabello más natural, imágenes renovadas de desgarros y lesiones y más.

Las lágrimas y las expresiones faciales de Max se volvieron más detalladas gracias a los efectos especiales recreados en su rostro.

Refinamiento de las expresiones faciales y áreas de los ojos en Nathan y Chloe

Nuevas animaciones de sincronización de labios por todas partes.

Materiales de paisaje nuevos y actualizados para la reflexión y la textura.

Modelos y materiales revisados ​​para artículos importantes, como el cubo en el baño.

Para PC en Steam por 40€

La nueva versión está disponible para PC a través de Steam. El paquete de los nuevos lanzamientos de las dos primeras partes. Cuesta unos 40 euros. Si compras la Ultimate Edition para la Parte 3, Life is Strange: True Colors, recibirás las nuevas ediciones gratis.

También para PlayStation, Xbox, GeForce Now y Stadia

La colección Remastered también estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now y Google Stadia a partir del 1 de febrero. Las versiones de PlayStation 4 y Xbox One son compatibles con PlayStation 5 y Xbox Series X | S y también se puede comprar en estas plataformas. La versión de reinicios de Nintendo Switch llegará en una fecha posterior, que Square Enix aún no ha reducido.

Compara la imagen entre la original y la mejorada

Además, Square Enix ha publicado algunas capturas de pantalla de las versiones original y remasterizada de la primera parte que muestran las diferencias.



Comparar fotos: Life is Strange (Original) (Edición: Square Enix) ⇔ La vida es extraña (reimaginada) (Edición: Square Enix)



