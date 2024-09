Liga alemana: Adeyemi marca dos goles – Dortmund vence a Heidenheim

A partir de: 13 de septiembre de 2024 a las 23:45

El 1. FC Heidenheim viajó el viernes por la noche (13 de septiembre de 2024) a Dortmund en la liga alemana liderando la liga y sin encajar un solo gol. Ahora ambas estadísticas ya no están actualizadas. El hombre del partido fue Karim Adeyemi, que participó en tres goles del Dortmund.

Adeyemi asistió inicialmente al primer gol de Donyell Malen para el BVB (12º). Luego él mismo tuvo éxito dos veces (17, 41). Al final, el Dortmund tuvo que temblar. Adeyemi dijo en una entrevista con Sportschau: “Hacemos que el juego sea muy emocionante”. Y fue realmente emocionante. La decisión la tomó Emre Can, que marcó de penalti, poniendo el marcador final 4:2 (3:1) (90+3).

Heidenheim ha marcado anteriormente dos goles, uno en cada tiempo. Tuvo éxito con Marvin Berenger (39) y más tarde con Maximilian Brüning. Tiro penal exitoso (74). “Nos vendimos caro. Con un poco de suerte, nos llevaremos algo”. dijo el entrenador del Heidenheim, Frank Schmidt, en la entrevista con Sportschau.

Al final, la victoria del Dortmund no fue inmerecida ni tampoco una sorpresa. Después de todo, el partido se jugó en Dortmund un viernes por la noche, y los partidos del viernes por la noche en casa son prerrogativa del Dortmund. El club no ha perdido un partido el viernes por la noche en su propio estadio en 36 partidos de la liga alemana y en más de 20 años. La última derrota en casa el viernes fue en enero de 2004.

Por supuesto, recientemente también se le preguntó al entrenador Nouri Shaheen sobre esta serie. Le dijo al canal de deportes: “Si gano un partido en casa el viernes, será un gran fin de semana. Estoy deseando que llegue el entrenador y la Bundesliga”.

Daniela Meulenborn, Sportschau, 13/09/2024 a las 23:19

Primero Adeyemi hace el pase y luego marca él mismo: el Borussia Dortmund se adelanta con dos goles

Shaheen había notado anteriormente cómo su equipo tuvo un mejor comienzo en este partido. El Dortmund tuvo su primera buena oportunidad en el minuto seis, pero el disparo de Pascal Gross aún se encontraba a centímetros de distancia.

Diez minutos más tarde, el BVB se adelantó después de que Adeyemi se desplazara desde el lado izquierdo al centro del campo, pero no disparó, sino que cruzó el balón. Esa fue una buena decisión. Adeyemi alimentó a Malin, quien se giró una vez y luego disparó. Le disparó a Heidenheimer en las piernas. El balón pegó en el pie del portero Kevin Müller, pero éste no pudo evitar el gol.

El segundo gol del Dortmund llegó apenas cinco minutos después, cuando Julian Ryerson interceptó un pase y luego aumentó el ritmo. El balón llegó a Adeyemi a través de Malen y Julian Brandt, quien esta vez cerró él mismo el balón. Golpeó el ángulo más alejado con el pie derecho.

Centro de Traoré, cabezazo de Beringer – acortado por Heidenheim

Después de eso, hubo una fase en la que el Dortmund era el equipo superior en términos de fútbol, ​​pero ya no utilizaban su superioridad de manera tan significativa como antes. El siguiente gol del Heidenheim llegó en esta etapa. Omar Traoré envió un centro desde la derecha al área, donde Beringer adelantó a Waldemar Anton. El cabezazo de Beringer desde seis o siete metros fue imparable para el portero del Dortmund, Gregor Kupil.

Ryerson sobre Adeyemi – 3-1 a favor del Dortmund

Apenas dos minutos después, el Borussia Dormond marcó el tercer gol. Todo comenzó con Ryerson, quien superó a Leonardo Senza y luego cruzó el balón al área penal. Allí Serho Guirassi dio un paso hacia el balón y luego lo dejó pasar. Adeyemi estaba detrás de él. Terminó el partido con un disparo raso hacia el portero Müller.

El primer problema del Dortmund con el VAR y luego Heidenheim también marcó

En el minuto 66 se escuchó de nuevo en el estadio el himno del gol del BVB, que quizás fue el factor decisivo en este partido. El máximo goleador Marcel Sabitzer celebró, pero no lo hizo por mucho tiempo. Luego el árbitro Robert Schroeder hizo sonar su silbato. Anteriormente había visto una mano de Gross. El sistema VAR escaneó la escena y no pareció tener objeciones. En Dortmund no estaban contentos.

Ocho minutos más tarde se marcó un gol, pero esta vez sólo el equipo de Heidenheimer estaba contento. Niklas Süle cometió una falta sobre Mikel Kaufmann y Bruning convirtió el penalti con seguridad.

Puede garantizar el punto final.

Por eso el BVB tuvo que temblar hasta el tiempo añadido. Entonces Traoré del Heidenheim tocó el balón con la mano en el área penal y el árbitro Schröder fue informado de esta escena a través del VAR. Schroder volvió a mirar las imágenes en la pantalla y decidió conceder un tiro penal. Puede dar un paso al frente y disparar por el medio. Entonces se tomó la decisión.

El Dortmund tiene que ir a Stuttgart y Heidenheim al Friburgo

El Borussia Dortmund debe viajar a Stuttgart en la cuarta ronda (22 de septiembre, 17:30), el 1. FC Heidenheim recibe al TSG del Hoffenheim (21 de septiembre, 15:30).