Linkin Park en Hamburgo: 300.000 fans irrumpen en las preventas del único concierto | regional

Hamburg – [–>Der Vorverkauf für das einzige Deutschland-Konzert von „Linkin Park“ in Hamburg war am Freitag binnen weniger Minuten schon wieder vorbei: ausverkauft! Mehr als 300 000 Menschen wollten eines der begehrten 15 000 Tickets ergattern.

Vorverkauf für Linkin Park in 30 Minuten vorbei

Am Freitag startete um 10 Uhr der Vorverkauf für das einzige Deutschland-Konzert der legendären Band „ Linkin Park “. Es findet im Rahmen der „From Zero“-Welttournee am 22. September 2024 in der Barclays Arena Hamburg statt.

Die Tour startete am 11. September in Los Angeles und endet mit einem Konzert im kolumbianischen Bogotá im November 2024.

Problem: Die Arena bietet [–>nur [–>Platz für rund 15 000 Besucher! Laut Ticketportal war das Konzert innerhalb von rund 30 Minuten ausverkauft.

Linkin Park auf ihrem Konzert in Inglewood, California, am 11. September 2024 Foto: Christopher Victorio/Shutterstock

Hoffnung für diejenigen, die kein Ticket bekommen haben, gibt es dennoch: „Linkin Park“ wollen auch 2025 auf Tour gehen! Vielleicht gibt es auch eine mögliche Erweiterung der Tour – oder man hat Glück, auf dem Zweitmarkt ein Ticket zu ergattern.

Welttournee mit nur sechs Stopps

Das Konzert in Hamburg ist auf der „From Zero“-Welttour mit nur sechs Stopps der einzige Termin in Deutschland . Die Band tritt in einigen der bekanntesten Arenen der Welt auf: neben Hamburg in Los Angeles, New York, London, Bogotá und Seoul.

Neue Sängerin, neuer Drummer, neuer Gitarrist

Zum ersten Mal wird die Band um ihren Chef Mike Shinoda mit der neuen Sängerin Emily Armstrong und dem ebenfalls neuen Drummer Colin Brittain auf der Bühne stehen. An der Gitarre löst Alex Feder den langjährigen Leadgitarristen Brad Delson ab.

Erstmals erwartet die Fans auch ein neues musikalisches Stück. Die kürzlich veröffentlichte Single „The Emptiness Machine“, die Teil des im November erscheinenden Albums „From Zero“ ist, erlebt ihre Live-Premiere.