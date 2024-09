Esta es la cantidad que tuvo que pagar Katharina Eisenblut por el divorcio

Katharina Eisenblut, de 30 años, se separó de su marido, Niko Kronenpeter, en marzo. Su divorcio ya es definitivo. ¿Pero cuánto tuvo que pagar el ex candidato del DSDS por ello? esto es revelador catalina Ahora tú mismo Instagram: Así, la madre de su pequeño hijo “ha invertido ya más de 85.000 euros en todo el proceso”. “Gasté mucho dinero en todo este caso: en el divorcio, en diferentes casos judiciales, en diferentes abogados”, explicó. catalina.

“Sólo puedo darte un consejo: intenta realmente, en la medida de lo posible, llevarte bien con tu pareja o ex, incluso si los sentimientos son elevados. […] No pudimos hacerlo en ese momento”, aconseja la mujer de 30 años a sus fans. catalina y nico Las mismas cosas separadas no eran nada buenas: Tras la separación, la estrella de televisión acusó a su exmarido, entre otras cosas, de violencia y robo.

Ahora puedes catalina Volvió a dar un suspiro de alivio: ¡no sólo su matrimonio había terminado oficialmente, sino que también había vuelto a encontrar un nuevo amor! “Con Dominic a mi lado, me siento fuerte y lista para sanar heridas y comenzar un nuevo capítulo”.dijo efusivamente el cantante en una entrevista. De derecha a izquierda. Después de seis meses de noviazgo, los dos están listos para dar el siguiente paso: catalina Y Dominic compraron una casa juntos.

Instagram/katharina_eisenblut_official Nico Kronenbutter, Katarina Eisenblut y su hijo en febrero de 2023

Instagram/katharina_eisenblut_official Dominik Hübner y Katarina Eisenblut