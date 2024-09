Harald de Noruega era príncipe azul a los veinte años

Con su cabello oscuro, rasgos faciales llamativos y una sonrisa algo tímida, Harald de Noruega capturó los corazones de las mujeres. Ya llamaba la atención dos años antes de enamorarse de su actual esposa. El entonces Príncipe Heredero pronunció su primer discurso cuando tenía veinte años. En 1957, Harald de Noruega estaba bien preparado con un traje elegante y con sus notas. Transmita profesionalmente a la cámara. En ese momento, no sabía qué tipo de futuro le esperaba.

El rey Harald de Noruega (87 años) tenía 31 años cuando se casó con su gran amor, la reina Sonia (87 años) el 29 de agosto de 1968. Pero la relación entre ambos comenzó hace muchos años. A la edad de 22 años conoció al entonces príncipe y plebeyo. Sonia y Harald, de Noruega, ocultaron su felicidad durante nueve años. Temiendo la reacción del rey Olav (†87) en ese momento. No era bueno que el Príncipe Heredero quisiera casarse con una mujer del pueblo. Las damas estaban haciendo cola en la tienda de Harald de Noruega. Porque el padre de dos hijos de hoy era un príncipe azul en la vida real.

El amor ha prevalecido durante más de 56 años

En ese momento todavía era un misterio que algún día se casaría con la mujer de su corazón y formaría una familia con ella. No porque no hubiera suficientes ofertas. Seguro que a muchas les hubiera gustado convertirse en princesa junto a él. Pero Harald de Noruega supo lo que quería desde el principio. O mejor dicho: quien quiera. Y después de conocer a Sonia, nadie más era lo suficientemente bueno para él. Harald de Noruega incluso abdicó del trono por amor a ella. Pero afortunadamente no se llegó a eso. Hoy, la pareja real ha estado felizmente casada durante más de 56 años y han superado juntos los desafíos de la vida. Siempre se apoyaron unos a otros en la enfermedad y en la salud.