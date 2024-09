Se puede ver a Bill Kaulitz con su antiguo interés amoroso Mark Eggers

Bill Kaulitz es uno de los artistas del festival Glücksfühle.Foto: DPA/Uwe Anspach

música

el sigue

Del 12 al 15 de septiembre se celebrará por segunda vez en Hockenheimring el festival “Glücksfühle”, fundado por Lukas Podolski y Markus Krampe. Se promete un “Viaje a la felicidad” para hasta 200.000 personas que vean los numerosos programas. Al menos la alineación parece prometedora para el logo.

Entre los participantes se encontraban Fantastischen Vier y Bausa. Shirin David, Álvaro Soler y Tokyo Hotel también emocionaron al público. El festival también cuenta con una de las boy bands más famosas del mundo: Los Backstreet Boys actuarán allí exclusivamente este verano.

También hay muchos otros programas que se pueden ver en diferentes etapas.

El 13 de septiembre, Tokio Hotel también actuó junto a los Backstreet Boys. Knosi y Mark Eggers también estuvieron presentes. Las celebridades crearon un momento extraño cuando Bill conoció a un miembro de la boy band estadounidense.

Bill Kaulitz reaparece con Mark Eggers

Tokyo Hotel se presenta los viernes de 4:05 p.m. a 5:05 p.m. en el llamado “Ecstasy Theatre”. Hubo muchos elogios por eso. “La mejor banda de todos los tiempos. La actuación fue increíble, muchachos. Gracias por hacernos felices siempre”, escribió un usuario en Instagram. Además, uno de ellos dijo: “El hotel de Tokio se estremeció”.

Por cierto, Bill Kaulitz apareció nuevamente en el festival con Mark Eggers. En el Oktoberfest de 2023, fueron fotografiados besándose.

El YouTuber también fue un tema recurrente en el documental de Netflix “Kaulitz & Kaulitz”. Sin embargo, lo que sucedería a continuación para ellos seguía abierto.

Antes de que aparezcan los Backstreet Boys: Knussi da comienzo a la fiesta

Knosi y Mark también calentaron al público en el festival Glücksfühle. También les dieron una hora en el “Teatro Good Vibes Only” para esto. “Aquí vamos a acelerar a fondo durante una hora”, prometió Knusi desde el principio.

Bell publicó fragmentos de la actuación en su cuenta de Instagram. Eggers saltó al escenario sin camisa en una escena.

Knosi y Mark Eggers actúan juntos en el festival, con Bill Kaulitz mirando.Foto: Instagram/Knosi

Netflix también filmó uno o dos momentos y, como se sabe, hay una segunda temporada de la serie que gira en torno a Bill y Tom.

Sin embargo, el plato fuerte de la velada siguieron siendo los Backstreet Boys. Finalmente estuvieron tocando sus mayores éxitos desde las 10:30 pm hasta la medianoche. Knosi y Mark cantaron “I Want It This Way” con los invitados de antemano para crear el ambiente. Bill estaba en el escenario con muchos otros y cantó con entusiasmo.

Knosi con un pase rápido a Bill Kaulitz

Detrás de escena, Knosi volvió a filmar cómo llegaban los integrantes de los Backstreet Boys. “Solo están Kevin y Brian, ese era mi favorito”, dijo alegremente junto a Mark Eggers, quien agregó: “Me quedé completamente impresionado, vi a los Backstreet Boys”.

Knosi también documentó a Howie y AJ saliendo del auto. Howie fue directamente hacia Bill Kaulitz, quien también estaba esperando su llegada. Los dos se dieron la mano. “Genial, se conocen”, dijo Knusi.

Bill habla a solas con Howie de los Backstreet Boys.Foto: Instagram/Knosi

En ese momento hubo críticas por parte de Knosi. “A mí también me hubiera encantado estrecharle la mano”, le dijo a Bill. Y más: “Hombre, Bill, preséntanos, somos tus amigos”. El cantante luego se rió torpemente y simplemente dijo: “Lo siento”.

Knosi se encuentra justo al borde del escenario mientras actúan los Backstreet Boys.Foto: Instagram/Knosi

Luego fuimos al espectáculo de las estrellas americanas. Bill, Mark y Nosy estaban detrás del escenario en el escenario. “No puedo creer esto, es tan surrealista. Nick, todo el poder, el espectáculo vale la pena”. Sin embargo, también hubo críticas por su parte: “Pero debo decir realmente, un poco de diseño teatral, nada de nada”.