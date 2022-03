Lío del coronavirus en Brasil: funcionarios de salud interrumpen el mejor partido contra Argentina

“Anvisa considera que la situación es un grave riesgo para la salud, por lo que ha aconsejado a los funcionarios de salud locales que aíslen de inmediato a los soldados que tienen prohibido participar en cualquier actividad”., lo cual dijo en una declaración de autoridad antes del partido. Además, no se debe permitir que los jugadores permanezcan en territorio brasileño. Martínez, Puntia, Lo Celso y Romero llegaron a Brasil desde Caracas con la selección argentina. Según Anvisa, los expertos del Reino Unido no informaron cuándo visitó el Reino Unido, Irlanda del Norte, Sudáfrica o India en los últimos 14 días. A los viajeros extranjeros que llegaron allí durante este período no se les permitió ingresar a Brasil debido a las restricciones de la corona.