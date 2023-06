Litio Chile Inc

Litio Chile aumentó su recurso de litio en un 28% con leyes de litio de hasta 584 MG/L descubiertas en Diamond Drill Hole 5 en el proyecto Salar de Arizaro en Argentina.

Calgary, AB – 12 de junio de 2023 – Lithium Chile Inc. (“Lithium Chile” o la “Compañía”) (TSXV: LITH – WKN: A2JAHX – FRA: KC3) se complace en anunciar los resultados de un informe de recursos 43-101 actualizado para anunciar en el Salar de Arizaro. La compañía informa que su pozo de perforación de diamante ARDDH-05 ha agregado 671,000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) a su recurso total indicado e inferido actual de 3,323,000 toneladas de LCE.

Recursos destacados:

El pozo de perforación diamantina ARDDH-05 agregó 169,000 toneladas indicadas de LCE y 502,000 toneladas inferidas de LCE para un total de 671,000 toneladas de LCE.

Las leyes de litio más altas a la fecha en la propiedad Arizarro son 584 mg/l en ARDDH-05.

Si la imagen no se muestra, haga clic aquí: https://www.investor-files.com/content/2023_06_12_LITH_News1_8121bf6948.png

(Nota: los tonelajes se redondean al millar más cercano asumiendo un nivel de corte de 200 mg/l)

· Se agregó ARDDH-05 al informe de recursos 43-101 de la Compañía, aumentando el recurso LCE estimado de la Compañía en un 28% a un total de 3,323,000 toneladas de LCE.

· El recurso total estimado de LCE para el proyecto Salar de Arizaro es de 1.530.000 toneladas de LCE.

Tipos de recursos, Salar de Arizaro

Si la imagen no se muestra, haga clic aquí: https://www.investor-files.com/content/2023_06_12_LITH_News2_c3272cfd24.png

Otras características de perforación:

· El pozo de producción ARGENTO-03 completó las pruebas del acuífero; Se anunciará un recurso actualizado una vez que los datos hayan sido analizados y resumidos.

El pozo de perforación diamantina ARDDH-04 se perforó solo a una profundidad de 280 metros a través de arena húmeda y porosa encontrada a una profundidad de 210 metros; Sin embargo, se han detectado más de 70 m de acuífero salino con una calidad de muestra de hasta 297 mg/l.

El pozo de perforación diamantina ARDDH-06, perforado junto a ARDDH-04, se completó a una profundidad de 457 metros, intersectando una salmuera de 177 metros de ancho entre 280 y 457 metros. ARDDH-06 se probó tanto en modelos específicos de profundidad de empacadores como de mangas hidráulicas; Los resultados aún están pendientes.

Otros desarrollos argentinos:

Lithium Chile ha trasladado recientemente una instalación de almacenamiento temporal instalada en el Salar de Arizaro a una ubicación permanente al oeste del Salar en reclamos de propiedad de la compañía. El campamento está diseñado para ser un lugar permanente que albergará no solo al equipo de inspección, sino también al personal de la instalación de fabricación de DLE propuesta. El plan es construir una instalación de carbonato de litio de 25.000 toneladas por año cerca del almacenamiento permanente en base a los reclamos de Lithium Chile. Poner en producción el proyecto Arizarro de la compañía será un importante paso adelante para Lithium Chile. Todos los datos fueron recolectados para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de línea base con respecto al establecimiento del campamento permanente y la planificación de la planta de carbonato de litio de la empresa. Los datos se están interpolando actualmente y se espera que el EIS se presente a principios de julio.

Steve Cochrane, presidente y director ejecutivo, comenta: Estoy muy satisfecho con el crecimiento de nuestro programa Arizaro. Es importante señalar que tenemos 700.000 toneladas de carbonato de litio equivalente a 584 mg/l de un pozo y una vez que se conozcan los resultados del sondaje ARGENTO-03 y ARDDH-06, existe la posibilidad de duplicar estos recursos. Con más de 3,3 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente y contando, nuestro Salar de Arizaro se está convirtiendo rápidamente en un depósito de salmuera de litio de clase mundial”.

Crecimientos ciliares:

Lithium Chile continúa con su programa de exploración en su propiedad Salar de Lamara de 35.500 hectáreas. El contratista de capacitación de la empresa enfrentó un retraso de dos semanas en su programa de capacitación actual y ahora espera movilizar nuestra capacitación en la semana del 19 de junio. Los permisos municipales están disponibles y todos los permisos han sido solicitados. Se procesaron los datos geofísicos de TEM y se identificaron y aseguraron cuatro sitios de capacitación.

Persona Calificada, Informes QA/QC:

Montgomery and Associates (M&A) Michael Roscoe, MS, PG, de Santiago, Chile, es Geólogo Registrado (CPG) en Arizona, California y Texas, miembro registrado de la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración (SME #406466) y un miembro como se define en el Instrumento Nacional 43-101 Persona elegible. Señor. Roscoe tiene una amplia experiencia en ambientes salares y ha sido una persona calificada en varios proyectos de salmuera de litio. Señor. Roscoe y M&A Lithium son completamente independientes de Chile. Señor. Roscoe ha revisado y aprobado el contenido científico y técnico contenido en este comunicado de prensa.

Sobre Litio Chile

Lithium Chile está desarrollando una cartera de propiedades de litio de 111.978 hectáreas en Chile y 20.800 hectáreas en Argentina.

La Compañía presentará un informe NI 43-101 actualizado con un recurso indicado e inferido de 3.323.000 toneladas de LCE de su proyecto Salar de Arizaro en Argentina. Un proyecto de desarrollo de la fase 2 está en marcha en el proyecto Salar de Arizaro; Los resultados se incluirán en un informe NI 43-101 actualizado que se archivará en SEDAR una vez finalizado.

Lithium Chile también posee cuatro propiedades elegibles de oro, plata y cobre, que suman 21.329 hectáreas. La exploración continúa en la propiedad de oro, plata y cobre Carmona de Lithium Chile, ubicada en el corazón del cinturón megapórfido de oro, plata y cobre de Chile.

Las acciones ordinarias de Lithium Chile cotizan en la TSX-V con el símbolo “LITH” y en la OTC-QB con el símbolo “LTMCF”.

litio chile inc. Para obtener más información, comuníquese con:

steven cochrane

Presidentes y directores ejecutivos

[email protected]

O alternativamente:

michael dzeko

Vicepresidente y director de operaciones

[email protected]

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios regulatorios (tal como se define en las políticas de TSX Venture Exchange) asumen responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado de prensa.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en el presente no están ni estarán registrados en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (la “Ley de 1933”) y están exentos de los requisitos de registro de la Ley de 1933 y las leyes estatales de valores aplicables, o por cuenta o beneficio de cualquier persona de los EE. UU. sin dicho registro o que se incorpore u ofrezca en los EE. UU. No se venderá.

Advertencias Legales:

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva y declaraciones prospectivas específicas de las leyes de valores aplicables (colectivamente, “Declaraciones prospectivas”). En general, las declaraciones prospectivas se califican mediante el uso de palabras prospectivas como “espera”, “anticipa”, “pretende”, “proyecta” o “pretende”, o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones. Ciertas acciones, eventos o resultados ocurrirán. “Reconocer”. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, incluida la capacidad de la Compañía para obtener las aprobaciones necesarias de TSX Venture Exchange. Dichas declaraciones prospectivas se basan en varios supuestos y factores, incluidos, entre otros: la estabilidad general del entorno económico y político en el que opera la Compañía; obtener las aprobaciones regulatorias necesarias de manera oportuna; la capacidad de la Compañía para obtener financiamiento futuro en términos aceptables; moneda, tipo de cambio y tasas de interés; costo operacional; El éxito de la empresa en la exploración de sus oportunidades y los resultados de esas oportunidades. Advertimos que la lista anterior de factores materiales y supuestos no es exhaustiva. Aunque la Compañía cree que las suposiciones y los factores subyacentes a dichas declaraciones prospectivas son razonables, no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas, ya que la Compañía no puede garantizar que sean precisas o correctas. Estas declaraciones a futuro contienen declaraciones de eventos anticipados que ocurrirán o, si ocurren, qué beneficios obtendrá la Compañía como resultado. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos actualmente debido a una serie de factores y riesgos. Estos incluyen, pero no se limitan a: fluctuaciones en las condiciones del mercado, incluidos los mercados de valores; factores económicos; el nuevo proceso de licitación de exploración de litio puede no proporcionar a la Compañía los beneficios previstos, si los hubiere; incluido el riesgo de que la oferta no se cierre según lo previsto o que la Compañía no reciba las aprobaciones necesarias en relación con la oferta; y las condiciones económicas generales y los efectos de la pandemia de Covid-19. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia.

