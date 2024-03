Lo despidieron sin indemnización por despido: los exjefes de Twitter quieren millones de Musk

La tinta del acuerdo de compra de Twitter aún no se ha secado antes de que el nuevo propietario eche la suite ejecutiva por la puerta. No hay indemnizaciones por despido. Los ex altos directivos se sienten engañados y presentan una demanda.

Cuatro ex altos directivos de Twitter, que fueron despedidos por Elon Musk después de comprar el servicio, quieren demandarlo por más de 128 millones de dólares en concepto de indemnización por despido. Durante más de un año, el equipo de Musk sólo pudo proporcionar razones endebles para el despido, según la demanda, presentada por el exjefe de Twitter, Parag Agrawal, entre otros, en un tribunal federal de California. “Musk no paga sus cuentas, cree que las reglas no se aplican a él y usa su riqueza y poder para pisotear a cualquiera que no esté de acuerdo con él”, escribieron los fiscales. Al principio no hubo reacción por parte de Musk.

Musk compró Twitter en octubre de 2022 por unos 44.000 millones de dólares. Una vez completada la adquisición, despidió a los directores. Las razones dadas incluyeron “negligencia grave” y “conducta dolosa”, pero las cartas de despido no incluían ningún ejemplo de eso, según la demanda. Posteriormente se citaron como justificaciones las bonificaciones por éxito a los abogados que ayudaron a Musk, que en ese momento se mostraba reacio a cerrar el acuerdo con Twitter, así como las bonificaciones a los empleados.

En la demanda, los directores también señalaron la autobiografía de Musk, publicada hace unos meses. El autor Walter Isaacson describe cómo Musk quería despedir rápidamente a los ejecutivos antes de que pudieran ejercer sus opciones sobre acciones. Los paquetes de acciones también desempeñan un papel central a la hora de satisfacer las necesidades de los ex directivos. Agrawal exige alrededor de 57,36 millones de dólares. Sólo 1 millón de dólares de esta cantidad se relaciona con el salario anual al que tiene derecho en virtud del acuerdo de indemnización. El ex director financiero Ned Segal exige alrededor de 44,5 millones de dólares, y los ex directores legales Vijaya Gade y Sean Edgett exigen 20 dólares y alrededor de 6,8 millones de dólares. Este total asciende aproximadamente a 128,6 millones de dólares (unos 118,5 millones de euros).

Los problemas comenzaron incluso antes de la adquisición.

Musk ya estaba en desacuerdo con la dirección de Twitter meses antes de la adquisición. Por un lado, Gaddy en particular ha sido acusado de reprimir opiniones políticas conservadoras en el servicio en línea. Sin embargo, Agrawal bloqueó las demandas de Musk de despedir a Gade durante la adquisición. Musk, por otro lado, quería cancelar el acuerdo unas semanas después de anunciar la adquisición, argumentando que el número de usuarios había sido inflado por demasiados robots automatizados. Pero la dirección de Twitter acudió a los tribunales para hacer cumplir el acuerdo de compra. Musk finalmente se rindió porque esperaba perder el caso.

Musk ahora ha cambiado el nombre de Twitter a X y quiere utilizar el servicio para crear una plataforma multipropósito para establecer contactos y buscar empleo, entre otras cosas. Admitió varias veces que las ventas cayeron a la mitad después de la adquisición debido a la salida de importantes clientes publicitarios. Inmediatamente después de la adquisición, no sólo los altos directivos tuvieron que marcharse, sino también aproximadamente la mitad de los empleados. Después de un buen año, 1.500 de los 8.000 antiguos empleados seguían trabajando en la empresa.