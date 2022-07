Los accidentes están aumentando en Hofer Land: las clínicas no conocen la ruptura de la corona – Hof

Todavía se aplican normas estrictas en las clínicas de Hofer Land. Por ejemplo, una visita al hospital solo es posible con una prueba corona negativa. Esto incluye una prueba rápida que no tenga más de 24 horas o una prueba PCR que no tenga más de 2 días.

Desde principios de julio, las pruebas exprés conocidas como Pruebas Ciudadanas ya no son gratuitas, sino que requieren un descuento de tres euros. Sin embargo, como explican las clínicas Hochfranken y Sana-Klinikum en sus sitios web, la prueba ciudadana es gratuita para los visitantes de la clínica con una condición: si puede demostrar que desea visitar a una persona en un hospital. SANA Clinic ofrece un formulario de muestra para enviar a un centro de pruebas en su sitio web con información para los visitantes. Las cosas son un poco diferentes en las Clínicas Hochfranken: “Puede obtener un certificado de residencia emitido por su pariente en el mostrador de información de la clínica durante las horas de visita para que pueda enviarlo a un centro de pruebas”, dice su sitio web. Cualquiera que acuda a un centro de pruebas con este certificado no tiene que pagar personalmente los tres euros.

¿Qué pasa con la aplicación de los requisitos de vacunación relacionados con la instalación?

“Desde nuestro punto de vista, la cooperación con las instituciones es buena”, dijo la oficina del distrito de Hof cuando Frankenpost le preguntó. Impresión mutua: Clínica SANA también describe la cooperación con el Ministerio de Salud como “muy buena”. En diciembre de 2021, el Bundestag alemán aprobó los requisitos de vacunación relacionados con la instalación. Desde entonces, los trabajadores de clínicas, hogares de ancianos, consultorios médicos y servicios de rescate han tenido que demostrarle a su empleador que recibieron una vacuna contra el coronavirus o que se recuperaron de la enfermedad. No obstante, también pueden aportar un certificado médico que acredite que no pueden vacunarse por motivos de salud. Si los afectados no presentan pruebas, la autoridad sanitaria responsable puede imponer una multa así como la prohibición de empleo o ingreso.

El Departamento de Salud de Hof aún no ha tenido que tomar tales medidas. En primer lugar, la autoridad se comunicará con los afectados ofreciéndoles asesoramiento. “En las últimas semanas, ha habido muchas llamadas telefónicas de nuestro personal a las instalaciones y a los afectados, en las que se ha aclarado el procedimiento”, dice la oficina del distrito. “Además, para las personas que hayan contraído corona durante la onda omicron, por ejemplo, y que por tanto inicialmente tengan constancia de recuperación, lo que les exime de la obligación de vacunar por un período de tres meses, el procedimiento comienza después de estos tres: no tiene puntos de contacto con los procedimientos en sí. La oficina de prensa de las Clínicas Hochfranken dice: “Hasta ahora, el Ministerio de Salud solo se ha puesto en contacto con el personal afectado”.

¿Las clínicas en Hofer Land se ven afectadas por la escasez de personal relacionada con Corona?

La oficina de prensa del Hospital SANA escribió en respuesta a la solicitud de Frankenpost que “actualmente no se observa la licencia por enfermedad relacionada con el coronavirus entre los empleados”. La situación es diferente en las clínicas de Hochfranken: “Todavía tenemos escasez de personal vinculada repetidamente a Covid. Después de las vacaciones de Pentecostés, fue un poco más que fuera de la temporada festiva”, enfatiza Peter Wack, director ejecutivo de la clínica. Sin embargo, no tiene implicaciones graves para la práctica clínica diaria, como el aplazamiento de operaciones que pueden planificarse. “Las medidas de seguridad e higiene siguen siendo muy altas”, subraya el jefe de la clínica, Wak.