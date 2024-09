Los alemanes tienen menos que muchos otros.

Im Nettogeldvermögen je Kopf liegt Deutschland nur auf dem 18. Platz unter den 20 reichsten Ländern. Das geht aus dem am Dienstag von der Allianz veröffentlichten Bericht zum Vermögen in der Welt hervor. Das durchschnittliche Geldvermögen betrug im Jahr 2023 in Deutschland nur 69.060 Euro, obwohl es um 9,2 Prozent gestiegen war. In vielen anderen europäischen Ländern liegt das Nettogeldvermögen höher, zum Beispiel in Frankreich (72.380 Euro), in Irland (74.450) und in Italien (76.930). In den Vereinigten Staaten übersteigt das durchschnittliche Geldvermögen mit 260.320 Euro den deutschen Wert um fast das Vierfache. Ähnlich ist es in der Schweiz mit 255.440 Euro.