Los alimentos procesados ​​aumentan el riesgo de enfermedad de Alzheimer

24 vida salud

de: laura whitstroke

está dividido

El consumo excesivo de productos terminados no solo engorda: un estudio estadounidense ha demostrado que también pueden ser un desencadenante de la enfermedad de Alzheimer.

Ya sea una pizza para llevar después del trabajo o una bolsa de papas fritas en el sofá, las cosas menos saludables a menudo saben mejor. Por otro lado, la mayoría de la gente no piensa mucho en las posibles consecuencias. obesidad Y la diabetes son solo algunas de las consecuencias del consumo excesivo de alimentos procesados. Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio descubrió ahora otro efecto: se dice que comer mucha comida chatarra y similares aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer.

¿Qué hace que los alimentos procesados ​​sean tan dañinos?

El estudio, publicado en la revista Brain, Behavior and Immunity, se centró en varios alimentos altamente procesados. Estos son productos que han sido ampliamente procesados ​​y modificados en procesos industriales, por ejemplo, por calentamiento o congelación. Además, la comida suele contener mucha azúcar y harina blanca. Hidratos de carbono y fibra? nadie. Por lo tanto, en realidad no lo llenan y, en cambio, le brindan calorías innecesarias. Los nutrientes como las vitaminas también son escasos. Sin embargo, los productos terminados aún saben bien, gracias a los aditivos como los potenciadores del sabor y la tentadora mezcla de azúcar y grasa. Los alimentos procesados ​​del estudio incluyeron pizza congelada, fiambres y papas fritas.

Enfermedad de Alzheimer y productos finales: un estudio estadounidense en ratas muestra el vínculo

Los investigadores de la universidad utilizaron ratones de diferentes edades para investigar cómo los alimentos procesados ​​afectan el cerebro, especialmente en los ancianos. Para ello, los dividieron en tres grupos.

El primer grupo recibió alimentación normal.

El grupo 2 comió alimentos altamente procesados.

El grupo recibió 3 alimentos altamente procesados ​​fortificados con el ácido graso omega-3 DHA.

La pizza congelada es instantánea y sabe bien, pero puede ser peligrosa para la salud. © hecke / Panthermedia / Imago

Después de 28 días, los investigadores llegaron a una conclusión. Resulta que los ratones más viejos que fueron alimentados con alimentos altamente procesados ​​tenían niveles significativamente mayores de inflamación. W: En experimentos conductuales posteriores, eran más olvidadizos. Además, ya no reaccionaban adecuadamente con ansiedad a los indicadores de peligros potenciales. Los ratones de los otros grupos no tenían estos problemas. Los ratones más viejos del grupo 3 tampoco mostraron síntomas similares.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Los alimentos procesados ​​te hacen olvidadizo

Las conclusiones que los autores del estudio sacaron de sus hallazgos: aquellos que comen muchos alimentos procesados ​​pueden tener un mayor riesgo de pérdida repentina de la memoria. Como resultado, esto puede conducir a enfermedades degenerativas como enfermedad de alzheimer para liderar Pero, ¿qué papel juegan los ácidos grasos omega-3? Finalmente, la adición debilitó significativamente los efectos en los ratones. De hecho, los ácidos grasos saludables pueden prevenir la pérdida de memoria y el aumento de los niveles de inflamación, informa Norddeutscher Rundfunk.

Sin embargo, los ratones de los Grupos 2 y 3 mostraron una similitud peligrosa: todos los animales alimentados con alimentos altamente procesados ​​aumentaron de peso significativamente, especialmente los más viejos. Los alimentos altamente procesados ​​siguen siendo poco saludables, incluso con DHA agregado.

Adelgace y esté en forma rápidamente: Ocho alternativas saludables al azúcar Ver galería de fotos

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.