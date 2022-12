Los amigos y la familia son importantes para quedarse

Hace siete años volé a Puerto Rico para una conferencia y terminé en una boda donde no conocía a nadie. Uno de los invitados a la boda llamó a mi novia mientras compartían un taxi. No me gustó, pero ella me convenció. Al principio nos paramos y todos hablaban español. Finalmente fui al novio y lo felicité por su matrimonio. “No soy el novio, sino el padrino”, respondió en inglés. Esa fue la primera frase que me dijo mi marido.

Nos casamos tres años después en nuestra ruta de senderismo favorita en Arizona, en el suroeste de Estados Unidos. Él vivía allí y me mudé con él. Fue una boda pequeña con muchos amigos, poesía y naturaleza. Entre los invitados estaba el novio “real” y mi novia que compartían el taxi. Ambos contaron su versión de la historia de cómo nos conocimos mi esposo y yo. Hasta el día de hoy, todos sacudimos la cabeza con incredulidad.

“Era demasiado poder, y yo estaba a cargo”, dijo el amigo del taxi de mi novia en ese momento. Ella vive en Mendoza, Argentina con su familia, y mi esposo y yo la visitamos en los viajes al sur. Era la primera vez que nos encontrábamos todos. Sin embargo, se siente como si nos conociéramos desde siempre. Hacemos parrilladas con amigos y compartimos historias hasta las cuatro de la mañana. Todo en español, por supuesto, porque el taxista no habla inglés. Cómo mi novia estadounidense se puso en contacto con él sigue siendo un misterio. Apenas habla español.

Todas las sucursales de Western Union en Mendoza se quedaron sin efectivo

Luego hablamos de la economía argentina actual y de nuestro viaje: nuestra búsqueda de dinero de tres horas, por ejemplo, se quedó sin dinero en todas las sucursales de Western Union en Mendoza. O cosas tan simples como comprar un boleto de autobús se vuelven más complicadas. Después de eso, nuestros amigos nos cuentan sus historias, mi esposo y yo entendemos, no tenemos ningún problema. Ejemplo: Comprar una casa. Gracias a una inflación del 100 por ciento, esto es casi imposible en Argentina. Pronosticar la economía a 15 años es un riesgo comercial muy grande, porque los bancos argentinos no prestan. Por último, los ahorros y la familia deben destinarse a una vivienda. Si eso sucede en Alemania, habrá disturbios en las calles.

Por eso constantemente nos encontramos con jóvenes que quieren salir de Argentina. Esperan un futuro mejor. Recuerdo el período posterior a la reunificación. Y así fue en Alemania del Este, les digo. Alrededor de cuatro millones de personas se han mudado a Occidente desde la reunificación. Seguimos viviendo con sus consecuencias. Familias rotas, pueblos y aldeas desiertas, desarrollo lento. Veo rastros de esto en Argentina también.

No importa si es en Alemania Oriental o Argentina

Al final es lo mismo. Ya sea en el este o en Argentina, las cosas por las que vale la pena quedarse son los amigos y la familia. Tuvimos la suerte de tener a estas personas en Puerto Rico, Arizona y Mendoza. Hacen posible lo aparentemente imposible: Hace siete años, dos extraños se subieron a un taxi y se comunicaron sin hablar. Hoy mi esposo es el primer lector de cada columna, gracias a la traducción digital. Si una columna lo rodea, tiene derecho de veto. Esta vez no lo usó. Esto es amor, esto es vida. Esto solo es posible gracias a los demás.