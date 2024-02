Los apostadores castigan inmediatamente la canción alemana

Como cada año, la revista especializada eurovisionworld.com recopila las cuotas de apuestas de varios proveedores. Estas estadísticas muestran que las posibilidades de victoria de los alemanes eran menos halagüeñas después de la decisión inicial que antes. Antes de que se eligiera la canción “Always On The Run”, Alemania ocupaba el octavo lugar en la clasificación. Así que no es un fuerte contendiente para la victoria, pero potencialmente podría estar a la cabeza. Después de la decisión inicial, Isaac sólo ocupa el puesto 16, y por delante de él incluso hay cuatro países que aún no han presentado una canción: Suecia, Islandia, Croacia y Suiza se consideran candidatos prometedores.