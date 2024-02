Muere Pamela Salem a los 80 años: Muere la ex 'Miss Moneypenny' de James Bond

Muere la ex 'Miss Moneypenny' de James Bond

Así como seis actores ya han asumido el papel de James Bond, también hubo seis actrices diferentes en “Miss Moneypenny”. Una de ellas: Pamela Salem, que apareció en la película Nunca digas nunca jamás de 1983. Ahora ha fallecido a los 80 años.

Muchas personas que no son fanáticos acérrimos del Agente del Servicio Secreto de Su Majestad probablemente puedan enumerar a los seis actores anteriores de James Bond. Cuando se trata de nombrar a las actrices que hasta ahora han interpretado a “Miss Moneypenny” en las películas de 007, se necesita un verdadero conocimiento experto. Una de ellas fue Pamela Salem en 1983. Ahora ha fallecido a la edad de 80 años, anunció la productora Big Finish en un comunicado vía X.

“Nos entristece profundamente confirmar la muerte de nuestra querida amiga y colega Pamela Salem”, decía el comunicado. Big Finish también publicó una foto de la actriz en blanco y negro. La compañía también vinculó una estimación detallada para Salem en su sitio web.

Junto a Sean Connery

De hecho, Pamela Salem ha interpretado a “Miss Moneypenny” sólo una vez: en la nueva versión de “Fireball”, “Never Say Never Again”. En retrospectiva, la película se considera una de las películas de 007 más débiles y, debido a que no fue producida bajo los auspicios de Eon Productions, se considera la oveja negra de la serie de acción. Sin embargo, al mismo tiempo, el “Bond original” Sean Connery puede ser visto por última vez en el papel del agente. Además de él, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig interpretaron el papel de James Bond.

Pamela Salem, en su papel de “Miss Moneypenny”, está junto a sus colegas Louis Maxwell, Barbara Bouchet, Caroline Bliss, Samantha Bond y Naomie Harris.

La británica nació el 22 de enero de 1950 en la India. Pasó algún tiempo en Alemania, donde estudió en la Universidad de Heidelberg, antes de completar su formación actoral en Inglaterra. Otras películas en las que apareció incluyen “El gran robo del tren” (1979) y la adaptación cinematográfica de Agatha Christie “Murder à la Carte” (1985). Salem también ha sido visto en papeles más importantes en series como 'Doctor Who' y 'EastEnders' o como invitado en series de televisión como 'CI5 – The Professionals', 'Magnum' y 'Emergency Room'.