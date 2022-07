“Quítate la ropa y gime”: Elias Mubarak fue discriminado por razón de sexo

Las escenas íntimas en el set suelen ser incómodas para los participantes y requieren mucha delicadeza. El actor Elias Mubarak recuerda una experiencia perturbadora que hizo llorar a su colega. Hoy ya no se puede tolerar.

El actor Elias Mubarak fue objeto de sexismo en la película ambientada en el pasado, que ahora tratará de otra manera. “Tuve que filmar una escena de sexo y el director dijo previamente: ‘Quítense la ropa y lloren'”, dijo el hombre de 40 años al periódico Bild. Puedo recordar cómo mi colega lloró después de eso y yo también estaba bastante molesto. “Él ya no puede tolerar ese día. Por supuesto que ahora tiene una actitud diferente”, pero desafortunadamente estas cosas todavía suceden. Más a menudo, tal vez”, dijo Mubarak.

En su película Liebesdings de Anika Decker, que comienza el jueves, M’Barek (“Fack ju Göhte”) interpreta a una estrella de cine perseguida en todo momento por fans, paparazzi y periodistas en Berlín. Se esfuerza por mantener en secreto su vida privada y se enamora de una joven actriz de teatro. Mubarak le dijo a Bild que tomó mucho tiempo llamar la atención.

Conoce otros tiempos. “Cuando me aconsejaron que cambiara mi nombre porque nunca lo lograría”. En ese momento, la televisión alemana era toda blanca. “Simplemente no había personas de un color de piel diferente o de origen inmigrante en la televisión alemana”. Y en ese momento no esperaba que “todo me fuera tan bien”.

Cuando se le preguntó si a menudo lo subestiman o subestiman, Mubarak respondió: “Por supuesto. Pero está bien cuando me subestiman. Esa es obviamente la mejor táctica para mí. Al menos creo que es mejor. Subestimar, en lugar de exagerar”.

Mubarak admitió haber cometido errores en la entrevista. “Estoy de muy buen humor. Estoy tratando de trabajar en eso”. Se dice a sí mismo cada vez más: “¿Preferirías estar en silencio?”. Porque la mayoría de las veces no vale la pena la emoción posterior.