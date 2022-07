Los hombres de Adele ven juntos su concierto: ¡Cuando el primero está con el nuevo! | entretenimiento

¡Aquí no hay un triángulo amoroso complicado!

No parece haber tensión entre estos tipos: adeles (34) Exmarido Simon Konecki (48) y su nuevo novio Cuenco rico (40) Juntos admiraron su actuación el viernes en el BST Hyde Park Festival de Londres. ¿Estresado con tu ex? ¡Aparentemente no es un problema para Paul y Adele!

La cantante está con su exesposo Konecki desde 2011 y su hijo Angelo (9 años) nació un año después. La pareja se casó en 2018, pero un año después, después de ocho años de amor, se produjo una separación repentina: Adele solicitó el divorcio.

Rich Paul captura el aspecto de su eterna novia superhéroe Adele, el exmarido Konikki está feliz Foto: mega

Adele y Simone están juntas por su hijo Angelo y han encontrado un camino común a pesar de su dolorosa separación. El verano pasado, Adele apareció con su nuevo novio, el director deportivo Rich Paul, y también parece que su exmarido Konecki ha dado su bendición a la pareja. ¡Ahora los dos hombres han sido vistos juntos en la fiesta de Adele! Los dos se sentaron uno al lado del otro en un palco VIP en el Festival de Hyde Park, Rich tomó fotos de la actuación de su súper novia y Simon sonrió al respecto.

Aquí es donde el palco VIP obtuvo su nombre: el exmarido de Adele, Simon Konecki (izquierda), junto al nuevo amante de Adele, Rich Paul. Bueno, el rockero de Charlotte, Benji Madden, con su esposa, la belleza de Hollywood, Cameron Diaz. Foto: mega

Por cierto, durante la ceremonia, los dos hombres tuvieron vecinos muy destacados: la belleza de Hollywood Cameron Diaz (49) y su esposo rockero Benji Madden (43) disfrutaron de la fiesta de la estrella británica. Cameron y Adele han sido buenos amigos durante años.

Con una taza de café en la mano: Adele está de buen humor en el festival de Londres Foto: Gareth Cattermole/Getty Images para Adele

Leer también

adela Ella reveló en una entrevista reciente con BBC Radio 4 sobre su deseo de tener hijos con su nuevo novio Rich: “Sería genial si funcionara. Si no, todavía tengo a Angelo. Solo quiero ser feliz”.

¡La armoniosa familia de patchwork estará segura con esta constelación!