Los astronautas ‘no estancados’: Boeing repara fugas y boquillas en la cápsula Starliner

El 5 de junio, la primera cápsula espacial tripulada de Boeing despegó hacia la Estación Espacial Internacional. Está prevista una estancia de una semana. Pero como los aviones no están operativos y hay muchas fugas durante el vuelo, el vuelo de regreso se retrasa. Boeing apacigua y se queja de la mala prensa.

Después de los problemas técnicos iniciales y los retrasos en la primera misión espacial tripulada de la cápsula Starliner de Boeing, la NASA ha disipado cualquier preocupación sobre el paradero de los pasajeros. Los astronautas Butch Wilmore y Sonny Williams, que llegaron a la Estación Espacial Internacional en una cápsula Starliner hace tres semanas, “no están abandonados en el espacio”, aseguró Steve Sting, director del programa de vuelos espaciales tripulados comerciales de la NASA.

Confirmó que estaban “disfrutando su tiempo en la estación espacial”. La agencia espacial todavía planea “devolverlos en Starliner y traerlos a casa a tiempo”. El vicepresidente ejecutivo de Boeing, Mark Nappi, dijo que era “doloroso” leer cosas negativas que se escribían sobre la misión Starliner. “Tuvimos un muy buen vuelo de prueba, que hasta ahora ha sido un éxito y que se ve bastante negativamente”, se quejó.

Se produjeron fugas durante el vuelo.

El vuelo tripulado Starliner a la Estación Espacial Internacional se lanzó con éxito el 5 de junio después de años de retrasos y dos intentos fallidos de lanzamiento. Tan solo un día después, la cápsula se acopló a la Estación Espacial Internacional. El plan original era que Wilmore y Williams permanecieran en la estación espacial durante aproximadamente una semana y luego regresaran. Sin embargo, su vuelo de regreso se retrasó repetidamente debido a fallas en los motores del Starliner y varias fugas de helio.

Los astronautas Sonny Williams y Butch Wilmore están disfrutando de su larga e imprevista estancia en la Estación Espacial Internacional, dice Stitch. (Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire)

Actualmente, el equipo de tierra está realizando varias pruebas para comprender mejor las causas de los problemas. Las pruebas de los dispositivos de pago podrían comenzar el martes. Sin embargo, la implementación lleva al menos dos semanas, afirma Stitch. Algunos propulsores necesarios para maniobrar con precisión durante el acoplamiento a la Estación Espacial Internacional no estaban encendidos. Los ingenieros responsables aún no saben por qué el sistema de control por ordenador no selecciona algunos propulsores, aunque todos los motores menos uno pueden funcionar.

La primera fuga de helio se produjo en la cápsula Starliner antes de su lanzamiento a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, esta tarea se consideró tan sencilla que no puso en peligro la misión. Sin embargo, se produjeron otras fugas durante el vuelo.

SpaceX vuela a la Estación Espacial Internacional desde 2020

En realidad, los problemas técnicos no son infrecuentes en los nuevos transbordadores espaciales. El programa del transbordador espacial de la NASA también enfrentó una serie de problemas en sus inicios. Sin embargo, el programa Starliner de Boeing se puede comparar directamente con el transbordador espacial Crew Dragon de la empresa espacial privada estadounidense SpaceX.

Tanto Boeing como SpaceX recibieron miles de millones de dólares de la NASA en 2014 para desarrollar opciones de transporte a la Estación Espacial Internacional. SpaceX tuvo su primer lanzamiento exitoso en 2020 y desde entonces ha llevado a decenas de miembros de la tripulación a la Estación Espacial Internacional.