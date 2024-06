Un estudio encuentra que la bebida de moda es un factor de riesgo

periódico Fulda tutor

de: Judith Brown

Cada vez más jóvenes padecen cáncer de colon. Ahora los científicos han descubierto una posible razón. Esto es fácil de evitar.

Fulda: Es preocupante Cáncer de colon (cáncer colorrectal) Esta enfermedad afecta cada vez más a los jóvenes y la tasa de mortalidad está aumentando entre este grupo de edad a pesar de los mejores métodos de diagnóstico y tratamiento. Los científicos ahora han identificado una razón potencialmente prevenible para el rápido aumento de los casos de cáncer de colon entre los jóvenes.

Las bebidas populares de moda pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon en los jóvenes

Un estudio sugiere que la alta incidencia de cáncer de colon entre los jóvenes puede estar relacionada con sus hábitos alimentarios. Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio analizó muestras genéticas de pacientes jóvenes y mayores con cáncer de colon. Descubrieron que los pacientes más jóvenes producían la bacteria Fusobacterium debido a su dieta alta en azúcar y baja en fibra. Estas bacterias favorecen la inflamación en los intestinos, aceleran el envejecimiento de las células humanas y, por tanto, aumentan la susceptibilidad al cáncer. El escribe fr.de.

El dolor abdominal es uno de los principales signos del cáncer de colon en personas menores de 50 años. © Imágenes Bond5/Imago

Así, la combinación de un alto consumo de azúcar y una baja ingesta de fibra tiene efectos negativos sobre el microbioma intestinal y puede ser perjudicial para la salud. Además, los científicos han descubierto que el consumo de bebidas energéticas puede contribuir a un aumento de los casos de cáncer de colon entre los jóvenes. Estas bebidas contienen el aminoácido taurina, que favorece el crecimiento de algunas bacterias intestinales relacionadas con el cáncer de colon. Pero el azúcar también es un problema con las bebidas.

Tres síntomas principales importantes que podrían indicar cáncer de colon

El cáncer de colon a menudo se detecta tarde en los jóvenes, porque los afectados y sus médicos de familia no informan inmediatamente de ciertos síntomas. tumor Yo creo. Sin embargo, existen tres signos principales de cáncer de colon en pacientes menores de 50 años. Uno Un estudio publicado en la revista JAMA Network Open Se ha demostrado que suelen presentarse los siguientes síntomas:

Sangre en las heces (en el 45 por ciento de los participantes)

Dolor abdominal (en el 40 por ciento de los participantes)

Cambios en los hábitos intestinales (en el 27 por ciento de los participantes)

