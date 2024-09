Los aviones de combate F-16 interceptan drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN, pero no pueden derribarlos.

Hogar política

de: Christoph Gachmann

Los drones rusos sobre el espacio aéreo de la OTAN en Rumania causan revuelo. Los aviones de combate despegan, pero la ley no les permite interferir.

Bucarest – Drones rusos explosivos sobre el espacio aéreo de la OTAN: este aterrador escenario se hizo realidad el 9 de septiembre. en guerra de ucrania Los drones rusos suelen sobrevolar el territorio de Ucrania, pero esta vez uno de ellos se encontraba en el espacio aéreo rumano.

Bucarest reaccionó de inmediato: dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Rumana abordaron el avión para vigilar e interceptar el dron. Sin embargo, a los pilotos no se les permitió derribar el dron, ya que hacerlo era ilegal según la ley rumana, según declaraciones oficiales. El pasado mes de julio, los aviones rumanos despegaron gracias a los drones rusos.

Los radares terrestres rumanos detectaron que el dron ruso se acercaba por primera vez a aguas internacionales en el Mar Negro. El dron entró en el espacio aéreo sobre el delta del Danubio alrededor de las 2 de la madrugada, según un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa rumano. Los dos pilotos de caza rumanos lograron alcanzar al dron testigo ruso.

Aviones de combate F-16 despegan para vigilar el espacio aéreo

El modelo era un avión de alas volantes diseñado por Irán, del tamaño de una motocicleta y normalmente armado con una ojiva que pesaba entre 30 y 75 kilogramos. Media hora después de su descubrimiento, se estrelló contra un campo de cultivo romano, según el comunicado. Allí explotó. Las búsquedas encontraron “fragmentos de un dron ruso” en una “zona deshabitada” cerca de Perebrava. Nadie está herido.

El testigo probablemente era de la península ucraniana ocupada por Rusia. Crimea El avión despegó y apuntó al puerto fluvial ucraniano de Vilkov frente a Perebrava, pero se desvió de su rumbo y voló al espacio aéreo sobre aguas territoriales rumanas y sobre el sureste de Rumania. Los dos aviones de combate F-16 volaron en el aire desde las 2:25 a. m. hasta las 4:08 a. m. y aterrizaron de manera segura después de monitorear la actividad aérea en el área. el OTAN El comunicado del Ministerio de Defensa afirmó que había sido informado del incidente.

El Ministerio rumano de Asuntos Exteriores anunció el domingo que había informado al Kremlin de su “enérgica protesta contra la nueva violación del espacio aéreo rumano”. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que Bucarest “exige” al Kremlin que respete el derecho internacional.

El ministerio condenó la “nueva violación” del espacio aéreo rumano y pidió a Moscú que se abstenga de sus repetidos “ataques ilegales” que podrían conducir a una “escalada irresponsable” en la región. El ministerio también pidió el cumplimiento del derecho internacional. En consecuencia, los aliados de la OTAN fueron informados del incidente.

Los pilotos de cazas F-16 no pueden derribar un dron ruso

Los pilotos del F-16 podrían haber derribado fácilmente el dron. Sin embargo, las leyes que datan de principios de la década de 2000 prohíben al ejército rumano atacar aviones que entren en el espacio aéreo rumano. Excepción: La aeronave está claramente identificada y está a punto o en proceso de cometer un acto abiertamente hostil o peligroso.

Según el artículo sobre las Reglas de enfrentamiento (ROE) de la Fuerza Aérea Rumana, los pilotos rumanos deben determinar si un avión representa una amenaza real antes de atacarlo, incluso si se trata de un dron. Según estas reglas de enfrentamiento, los pilotos de combate rumanos pueden derribar un objetivo aéreo que intercepten y ataquen sólo después de realizar disparos de advertencia e intentar contactar con el avión. Sin embargo, las leyes y normas de enfrentamiento obsoletas no tienen en cuenta el uso generalizado actual de drones robóticos asesinos, que no tienen pilotos a bordo y, por lo tanto, no pueden comunicarse por radio, dice el artículo.

La legislación prohíbe a los pilotos de cazas F-16 derribar drones rusos.

“El problema, por supuesto, es la legislación. El artículo dice: “La legislación actual es tan obsoleta y vaga que no permite esto (derribar un dron de ataque que viola el espacio aéreo rumano), aunque, por supuesto, (el combate rumano) Los aviones tienen la capacidad técnica para hacerlo”. Polonia también tiene problemas (similares) con respecto a la legislación relativa al derribo de drones y misiles (rusos) que violan el espacio aéreo polaco.

A Polonia y Rumanía les gustaría discutir cambios relevantes en la ley. “Si hay un complejo gordiano, debe resolverse urgentemente”, dijo la senadora Nicoletta Poljuk, jefa del Comité de Defensa rumano, en un comentario publicado en su página personal de Facebook el miércoles por la mañana.

Otro dron ruso podría haberse estrellado a 40 kilómetros del interior de Rumanía

Pereprava se encuentra a orillas del río Danubio, a menos de 500 metros de la frontera con Ucrania. Actualmente se está investigando otro posible lugar del accidente del dron cerca de Karaorman, en el delta del Danubio, a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. El ministerio dijo que en ambos casos estas áreas estaban deshabitadas y pantanosas. plataforma de noticias rumana visitar.com Se informó que un segundo dron ruso entró en el espacio aéreo nacional durante el ataque aéreo a Vilkov. (CGSC con EPA)