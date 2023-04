Los bancos centrales en el conflicto de objetivos

El Banco Central Europeo no se inmutó relativamente por el reciente terremoto bancario, cuando colapsaron varios bancos estadounidenses medianos y Credit Suisse, seguido de una caída en las acciones de los bancos europeos. Incluso Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, lanzó un ataque. Crecen las dudas sobre el combate a la inflación ante la creciente inestabilidad de los mercados financieros aguantéNo hay “conflicto de objetivos entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera”. “Separar” estos dos objetivos dispares ser posible, porque el BCE tiene “herramientas suficientes para dotar de liquidez al sistema financiero en caso de necesidad” y así evitar un colapso. Aparte de eso, es posible “asegurar una transición fluida de la política monetaria”, es decir, aumentar las tasas de interés para estabilizar los precios. deber.

“La inflación todavía está en un nivel muy alto”. Se espera que la inflación global se mantenga alta

Hasta el momento, esta declaración no ha sido probada, ya que los bancos centrales han evitado sistemáticamente esta disyuntiva desde el inicio de la inflación hace más de dos años. Según el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, la política monetaria del BCE aún no ha llegado al “territorio restringido”, Por lo tanto, no tiene efecto inhibidor de la inflación.. en la zona del euro Tanto la oferta monetaria como el volumen de crédito siguen creciendo mientras la economía está prácticamente estancada Las tasas de interés reales han caído en comparación con el período preinflacionario.

Esto revela que los bancos centrales han sido durante mucho tiempo víctimas de objetivos contradictorios, lo que Lagarde niega. Los problemas son más profundos. Al contrario de lo que afirma Lagarde, una política monetaria más restrictiva no solo tendrá un impacto en el sistema financiero. Los efectos sobre la economía real serán más graves y, en última instancia, cruciales para la estabilidad de toda la estructura económica.

Desde la crisis financiera de 2008, las economías avanzadas se han estancado en una recesión. A pesar de una política monetaria y un estímulo fiscal cada vez más integrales, el crecimiento es demasiado escaso y frágil. Sin embargo, la economía amenaza con caer en recesión una y otra vez y, en ocasiones, la producción económica se estanca. La productividad laboral y los salarios reales apenas han aumentado durante décadas y, en lo que respecta a su valor agregado, la inversión empresarial se está quedando cada vez más rezagada. El crecimiento económico depende casi por completo del consumo privado.

Ventilación por dinero barato

Para mantener a raya la depresión económica, el dinero cada vez más barato se ha convertido en el principal lubricante de todo el tejido económico en todas las economías desarrolladas. Es existencial para la economía real.

Las bajas tasas de interés reales son un factor importante para las empresas. Como resultado, las inversiones financiadas a crédito pueden volverse más rentables. Debido al descenso de su actividad inversora, los efectos de los fondos baratos, que reducen los costes de inversión, pierden cada vez más su significado económico para las empresas. Las tasas de interés bajas ahora son aún más importantes cuando se trata de obtener capital prestado y mantener la deuda corporativa. Porque las empresas se financian principalmente a sí mismas. En Alemania es casi el 70% – a través de capital prestado.

tiempo de leer READ Cifras presentadas: Los ingresos por publicidad impulsan el negocio: Alphabet crece agresivamente - Participación de Alphabet en el signo más | Boletin informativo Tichy’s Insight – Así llega a ti la revista impresa

Los bajos costos de endeudamiento son especialmente importantes para las empresas débiles que luchan por sobrevivir. Dado el costo de los préstamos, que ha estado cayendo durante décadas, muchas de estas empresas zombis, en su mayoría estancadas en tecnología, en muchos casos han podido obtener ganancias y mantenerse a flote a largo plazo gracias a bancos que son más dispuesto a conceder préstamos.

Sin embargo, la economía real no depende únicamente de la destilación del estímulo de la política monetaria. También se volvió cada vez más dependiente de los incentivos financieros. Aunque el gobierno de EE. UU. ha estado aumentando su deuda nacional en cantidades masivas cada año desde 2008 7,5% de aumento del PIB E inyecta ese dinero en la economía, la economía de EE. UU. todavía está creciendo solo a una tasa promedio Alrededor del 1,5 por ciento del PIB anual. En la eurozona, el crecimiento económico anual medio durante el mismo período fue inferior al uno por ciento del producto interno bruto. Para lograrlo, los países del euro tenían que crecer alrededor de un 3,5% de su PIB cada año. deuda adicional.

De esta manera, los estados garantizan enormes pagos de transferencias financiadas con deuda a los sistemas sociales y los ciudadanos, de modo que el consumo privado pueda mantenerse en un nivel alto, a pesar de una recesión real o incluso una disminución de los ingresos laborales. Los altos subsidios a las empresas, que están poco cubiertos por los ingresos del gobierno, mantienen vivas a las empresas no rentables y permiten que las empresas mejor posicionadas bajen los precios, lo que a su vez impulsa la demanda.

Las tasas de interés reales bajas son esenciales para mantener a flote una economía real en auge. En el conflicto de objetivos entre la estabilidad de precios y la estabilidad de la economía en su conjunto, los bancos centrales no pueden evitar optar por tipos de interés bajos. En caso de duda, deben -como antes- aguantar la inflación. Y esto es muy cierto dada la recesión que se avecina en EE.UU. y Europa.

Dinero barato por déficit

Para los bancos centrales, la estabilización de toda la estructura económica con la ayuda de dinero barato es de vital importancia, no solo por el inminente colapso de la economía real. Es aún más importante evitar el deslizamiento porque, contrariamente a la creencia popular, la fuente del dinero barato no es la política monetaria, sino la economía real enferma.

Con el final de la expansión de la posguerra a mediados de la década de 1970, la inversión empresarial en las economías avanzadas, que había sido inusualmente alta según los estándares históricos, disminuyó abruptamente y disminuyó gradualmente en las décadas siguientes. Como resultado, los requisitos de capital de las empresas han disminuido constantemente. Desde principios de la década de 2000, las inversiones de valor agregado en constante disminución han dado como resultado que las empresas tengan excedentes de financiamiento cada vez mayores. Por lo tanto, desde la crisis financiera de 2008, las empresas no financieras solo en Alemania han empujado un exceso de capital equivalente al 3 por ciento del PIB a los mercados financieros en promedio cada año. En 2021 fue de unos 120.000 millones de euros. No les sirve de nada porque, a pesar de las bajas tasas de interés reales, no ven ninguna oportunidad de inversión rentable.

Adecuado para la eliminación nuclear: Eon eleva las tarifas eléctricas en un 45 por ciento

Los economistas han interpretado esta infusión corporativa sobre la base de diferentes interpretaciones como resultado del “ahorro excesivo” global (saturación de ahorros) o “estancamiento secular”. La creciente entrada de capital que no encontró un uso rentable en la economía real condujo a tasas de interés a largo plazo más bajas ya la inflación de los precios de los activos. Los precios de los activos se han disparado, aunque ha disminuido la inversión en la modernización de fábricas e instalaciones de producción o en bienes raíces. Este desacoplamiento de los precios de los activos, también conocido como financiarización del activo subyacente también puede interpretarse como inflación del precio de los activos: el exceso de capital combinado con la alta demanda por parte de los ricos ha hecho subir los precios de los activos, ya que solo hay una oferta limitada de activos reales en relación con eso.

Los bancos centrales están estabilizando las inyecciones de dinero

Durante décadas, el papel de los bancos centrales ha sido estabilizar la inyección de dinero en la economía real, incluso en tiempos de crisis, y aumentar al máximo el flujo de dinero barato.

A partir de la década de 1980, aplicaron una política monetaria asimétrica mediante la reducción de las tasas de interés clave para evitar crisis económicas sin volver a elevarlas al nivel anterior en las etapas posteriores de la recuperación. Se evitaron las crisis económicas, que podrían haber conducido al colapso de empresas menos productivas y competitivas y la destrucción de grandes valores de capital. La reestructuración de la economía real, que habría llevado a una mayor inversión y una mayor necesidad de capital en la economía real, no se ha materializado en gran medida durante décadas.

Dado que la política de tasas de interés de los bancos centrales tiene una fuerte influencia en las tasas de interés a corto plazo pero no en las tasas de interés a largo plazo, los programas de compra de bonos también han reducido las tasas de interés a largo plazo. De esta manera, es posible bajar la tasa de interés de largo plazo, que ya es baja debido a la sobreoferta de capital, más aún, en interés de los Estados en primer lugar, y facilitar la política fiscal financiada con deuda.

La política energética alemana está funcionando Altos precios de la energía en Alemania, a pesar del exceso global de gas natural

Sin embargo, la estabilidad de esta bomba de dinero no solo es importante para la economía real. La burbuja de precios de los activos y la estabilidad de los mercados financieros dependen en última instancia de una entrada constante de capital que las empresas no necesitan.

Así, la estabilidad de esta extinta economía real se ha convertido en un requisito previo indispensable para la estabilidad de toda la estructura económica, porque los bajos requerimientos de capital son la fuente del flujo de capital hacia los mercados financieros y, sobre todo, las bajas tasas de interés a largo plazo. . El flujo de dinero alimenta la burbuja de precios de los activos, reduce los problemas financieros al impulsar la economía y, en última instancia, es existencial para la economía real porque reduce las tasas de interés de la deuda y, sobre todo, asegura la supervivencia a largo plazo. empresas débiles.

A la espera de un cambio político y económico general Por supuesto, el papel de los bancos centrales es hacer que la fuente de dinero fácil de la economía real sea más abundante, pero en cualquier caso evitar que se agote.

Entonces, los países y los bancos centrales se están moviendo en una dirección. No pueden cambiar el curso de su política económica de décadas, a través de la cual han frenado las crisis económicas, la reestructuración necesaria y creado una economía zombie. El resultado será el colapso de la economía real, con consecuencias desastrosas para los estados y el sistema financiero. Por lo tanto, a largo plazo, los bancos centrales solo pueden luchar contra la inflación en la medida en que lo permitan la dependencia del dinero barato y las bajas tasas de interés reales.

Puede leer más de Alexander Horn en su libro actual, The Zombie Economy: Why Politics Hinder Innovation and Why Businesses in Germany Have Become a Stifle to Prosperity, con contribuciones de Michael von Broelius y Phil Molan.