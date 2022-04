Honda cae y trae nuevo Civic

sVendido por 50 años honda Coches bajo el nombre de Civic. Una vez que comenzó como un automóvil pequeño, el Civic se ha convertido durante mucho tiempo en un sedán de clase media baja. La undécima generación debutará en septiembre, y en Alemania, a partir de ahora, el sedán hatchback de cuatro puertas se venderá en un solo modelo como híbrido. Una parte importante del automóvil es nueva, por ejemplo, el motor de cuatro cilindros y 2.0 litros, así como la carrocería, que no crece de inmediato, sino que se vuelve más espaciosa. El techo es cinco centímetros más bajo, el capó se mueve un poco hacia abajo y el pilar A se mueve cinco centímetros hacia atrás. Honda dice que el nuevo Civic es el auto más bajo de la Clase C. Pero la altura en la parte trasera no se resiente.

Esto último lo podemos confirmar tras probar el asiento con motivo de la primera presentación fija del recién llegado. En cualquier caso, el exterior del Civic gana, como la tira de luces planas en la parte delantera con nueve LED en fila, y las luces traseras, que ahora están horizontales, se ven bien. Según Honda, la eficiencia del nuevo motor es del 41 por ciento, lo cual es excepcional para un motor de gasolina. Impulsado por un motor eléctrico, el dúo entrega 184 hp (135 kW) y un par máximo de 315 Nm. El motor también puede impulsar las ruedas delanteras por sí solo, pero normalmente actúa como generador y produce electricidad para el motor eléctrico. No hay engranaje en el sentido real, solo una relación fija. El sistema es conocido del Honda Jazz y ha sido revisado para el Civic. Según Honda, el Civic es 90 por ciento eléctrico en la ciudad. Hay una pequeña batería de tracción debajo del asiento trasero.

El Civic Europeo fue construido en la fábrica de Yorii cerca de Tokio. En su tierra natal todavía hay modelos de postcombustión. En Alemania, los automóviles Honda se electrificarán a partir de septiembre.