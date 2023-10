Los clientes caen en una trampa de costes: advierte urgentemente el Centro de Atención al Consumidor

Página principal consumidor

Alina Schroeder

La aplicación Temu se utiliza en todo el mundo. Pero la tienda recibió duras críticas. © Nikos Pikiaridis/Imago

Temu promete productos baratos y entrega gratuita. Pero la realidad es otra: hay costos ocultos, productos de calidad inferior y problemas con el servicio al cliente.

Kassel: la tienda online china Temu ha conquistado en un tiempo récord las listas de aplicaciones y sigue creciendo, también en Europa. El proveedor atrae a la gente con ofertas que parecen irresistibles, especialmente en las plataformas de redes sociales. Productos con grandes descuentos como artículos electrónicos por menos de un euro, zapatos de hombre por poco más de diez euros o menaje de hogar barato son sólo algunos ejemplos.

Pero cuidado: lo que parece tentador puede resultar caro. Después de que el Centro de Atención al Consumidor advirtiera enérgicamente contra el fraude en Facebook, Amazon o TikTok, ahora ha puesto su mirada en Timo. Un producto aparentemente barato puede resultar caro después, especialmente si acaba en la aduana y no en el buzón del cliente.

Tienda barata de China: el Centro de Atención al Consumidor advierte sobre costes ocultos en Temu

Las tiendas online con precios inmejorables no son infrecuentes. Los proveedores de bajo coste como Wish o AliExpress han llamado la atención en repetidas ocasiones recientemente por sus precios de dumping cuestionables. Al igual que en el concurso antes mencionado, Temu no vende los productos por sí misma, sino que sólo actúa como intermediario. Los bienes reales provienen de productores externos en el fondo. Aquí se aplican a menudo elevados derechos de aduana. Sin embargo, los productos baratos pueden convertirse rápidamente en una trampa para los consumidores, y no sólo por estos costes. Protección al Consumidor Renania del Norte-Westfalia pide precaución porque, además de posibles costes adicionales, los datos personales también pueden estar en riesgo. Resumen de todos los riesgos posibles:

Dado que los productos son de Comerciantes fuera de la Unión Europea Esto significa que a la hora de importar se deben tener en cuenta las normas aduaneras aplicables. Además, cabe esperar largos plazos de entrega.

Esto significa que a la hora de importar se deben tener en cuenta las normas aduaneras aplicables. Además, cabe esperar largos plazos de entrega. Los productos pedidos no deben devolverse bajo ninguna circunstancia. pagar por adelantado Recibir el pago. El Centro de Atención al Consumidor recomienda el pago únicamente después de la entrega de la mercancía.

Recibir el pago. El Centro de Atención al Consumidor recomienda el pago únicamente después de la entrega de la mercancía. Antes de comprar debes prestar mucha atención a autenticidad Se deben tener en cuenta las reseñas de productos.

Se deben tener en cuenta las reseñas de productos. Para dispositivos electrónicos, asegúrese de que el producto sea compatible con marca CE Disponible.

Disponible. Cuando utilices la aplicación Temu, definitivamente deberías La configuración de privacidad Verificado. A Temu le preocupan especialmente los datos de sus usuarios, por lo que debería desactivar los servicios de localización y bloquear el acceso a su cámara y micrófono.

Aunque Temu ofrece entrega gratuita, los pedidos en la tienda barata pueden resultar caros.

Temu anuncia principalmente entregas gratuitas. Sin embargo, dado que la empresa se abastece de proveedores externos del Lejano Oriente, pueden surgir problemas a la hora de importarlos a Europa y costes no deseados. Según el Centro de Atención al Consumidor de Renania del Norte-Westfalia, el propio proveedor está en muchos casos exento de derechos de aduana de la UE. Los derechos de aduana sólo se deben pagar si el valor de la mercancía supera los 150 euros.

Con este pedido, Temu puede utilizar un truco sencillo: los productos se envían en paquetes individuales con un valor inferior al límite aduanero. Sin embargo, si las autoridades aduaneras detectan este truco durante la importación, el cliente tendrá que pagar por ello, como explica en un informe el abogado de medios Christian Solmicki. Video de Youtube. Según la Dirección General de Aduanas, a los envíos de mercancías supuestamente libres de impuestos con un valor inferior a 150 euros también se les puede imponer un impuesto sobre las ventas de importación que oscila entre el 7 y el 19 por ciento, que también corre a cargo del destinatario.

Una vez que llegan, los productos suelen dejar mucho que desear. Así lo demuestra una compra de prueba realizada por la revista “Servicezeit” en WDR. Algunos productos sufrieron daños durante el transporte y a los productos electrónicos les faltaba la marca CE, una confirmación del fabricante de que el producto cumple con las directivas aplicables de la UE.

“Manipulación en su máxima expresión”: las actuaciones de Timo reciben críticas

Las reseñas negativas son cada vez más confirmadas por los portales de pruebas en línea. Además del notable número de reseñas de cinco estrellas que “accidentalmente” contienen un código de cupón para descuentos, cada vez se escuchan más voces críticas. El sitio de calificación Trustpilot habla de “fraude”, “productos de mala calidad”, “basura china” y “manipulación en su máxima expresión”. También debes tener cuidado con los productos falsificados. No sólo son de mala calidad, sino que, si se piden en grandes cantidades, pueden dar lugar a una infracción de los derechos de autor del cliente, lo que tiene consecuencias legales y, en el peor de los casos, puede resultar muy caro.

Si hay problemas de entrega, productos dañados o dificultades de pago, un buen servicio al cliente suele ser útil, dice Timo según las reseñas. Trustpilot.com Esto no parece ser el caso. Los clientes se quejan repetidamente de falta de conocimiento del idioma alemán, problemas de incomprensión o mala accesibilidad. Dado que la propia Temu no suministra ningún producto directamente, a los compradores les resulta especialmente difícil hacer valer sus derechos frente a los fabricantes. Muchos clientes se sienten abandonados por sus problemas.

Si busca precios bajos, no siempre debe confiar en proveedores que ofrecen servicios de bajo costo. Bastante a menudo Ya seis consejos para encontrar la oferta más barata en Internet. Pero tenga cuidado también en el supermercado: algunos productos alimenticios populares suelen esconder envases engañosos.

