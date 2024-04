Los daños causados ​​por el agua le costarán a la Colección Berliner al menos un millón de euros

Después de que el viernes por la tarde 15.000 litros de agua inundaran el Berliner Ensemble Theatre (BE), el lunes se pudo estimar la primera magnitud de los daños.

El teatro anunció el lunes que espera recibir una indemnización de siete cifras por los daños causados ​​por el agua -al menos un millón de euros-, así como otras pérdidas económicas importantes derivadas de la cancelación de espectáculos. No será posible hacer una estimación más precisa de la magnitud de los daños hasta que se completen los análisis en curso.

El calendario actual se adaptará al final de la temporada, a principios de junio, según comunicó el lunes a rbb la casa. En consecuencia, no será posible realizar todas las piezas. Cualquiera que ya tenga entradas para los espectáculos afectados será notificado por correo. Según BE, actualmente no se sabe si “RCE” de Sibylle Berg se estrenará el 25 de abril como estaba previsto.