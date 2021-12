Los desarrolladores prefieren tener tiros de rodilla en lugar de NFT en sus juegos

El tema de las NFT divide a la industria de los videojuegos. Algunas empresas ven el futuro en la tecnología y ya la están implementando en sus empresas juegosOtros no ven ninguna ventaja en la tecnología o se oponen estrictamente a su uso. Estos últimos incluyen la plataforma comercial Steam y Josef Fares. Esto llevó al desarrollo de Starbreeze hasta el lanzamiento de 2013. Hermanos: la historia de los hijos Fundó Hazelight Studios en 2014. Entre estos, la primera acción “A Way Out” salió al mercado en 2018, y este año el juego cooperativo “It Takes Two”.

No hay NFT para Hazelight Studios

En una entrevista con The Washington Post, Faris habló sobre las dificultades que entraña el desarrollo de It Takes Two, así como sobre la industria de los videojuegos y el tema de las NFT. No se ha revelado nada sobre el próximo proyecto de Hazelight Studios, pero Faris ha descartado explícitamente el uso de modelos de servicio en vivo.

“¿Servicio en vivo? Nunca lo tendremos. La gente puede trabajar con él, y no estoy diciendo que la rejugabilidad sea mala para cualquier juego. Algunos juegos están diseñados para eso. Solo digo eso”. [für] Los juegos que creamos (juegos basados ​​en historias, la mayoría de los juegos para un solo jugador), el enfoque en la rejugabilidad no debería estar ahí porque no se trata de eso. Ya tenemos el problema de que la gente ni siquiera termina los juegos para un jugador, así que ¿por qué centrarse en la rejugabilidad? “

Faris también encontró palabras particularmente duras para usar NFT. Según el Washington Post, dijo que preferiría recibir un tiro en la rodilla que poner el NFT en futuros juegos de Hazelight Studios. Luego afirmó que todos estos modelos de licuefacción estaban mal a sus ojos. En cambio, los juegos deberían verse como un arte.

“Déjame decirte esto: cualquier decisión que tomes en un juego que implique modificar el diseño para que el jugador pague dinero o para hacer algo que los haga pagar dinero, es una decisión incorrecta si me preguntas”.

