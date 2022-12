Los descubrimientos más emocionantes del espacio

El Telescopio Espacial James Webb es el Avance Científico del Año. Esto es lo que escribe la revista. Ciencias Además, se refiere a ella como “la niña prodigio dorada de la astronomía”. De hecho, el telescopio ha cambiado fundamentalmente nuestra visión del universo. Nunca antes ha sido posible para los investigadores en la Tierra mirar tan lejos en el pasado, observando las estrellas y galaxias más antiguas, y todo esto en una resolución de imagen que revela cada pequeño detalle.

“La promesa de Webb no es lo que sabemos que descubriremos; es lo que aún no comprendemos o aún no podemos comprender acerca de nuestro universo”, dijo Bill Nelson, jefe de la agencia espacial estadounidense NASA, en el lanzamiento del telescopio espacial en diciembre. 25 de enero de 2021. El cohete Ariane 5 lanzó el telescopio al espacio, mientras exponía gradualmente su protector solar de cinco capas y su espejo primario de 6,5 metros. Un momento emocionante para los ingenieros en la Tierra, porque si no se reveló completamente un solo elemento del espejo, su años de trabajo habrían sido en vano.

El alivio fue aún mayor cuando el telescopio espacial devolvió las primeras señales de vida unos meses después. La imagen infrarroja de una estrella es tan clara que puedes ver las galaxias vecinas. La NASA declaró con orgullo: “El rendimiento óptico del telescopio espacial James Webb podrá cumplir o superar los objetivos científicos para los que se construyó el observatorio”. Pronto mostró el universo bajo una nueva luz.

La imagen infrarroja más precisa del universo primitivo

“¡Es como el arte!”, dice Jeyhan Kartaltepe, mirando las imágenes que el telescopio James Webb ha tomado hasta ahora. Es como pinturas que evocan sentimientos profundos en las personas. La astrofísica del Instituto Tecnológico de Rochester en Nueva York y su equipo han seguido cómo recolectar las primeras imágenes de las profundidades del universo. “Tal vez una vez en una generación, toda la industria en la que trabajas cambia de la noche a la mañana”, explica en una entrevista con RND. “Todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, de repente todo va a ser completamente diferente. Eso fue muy emocionante”.

“Primer campo profundo de Webb” es el nombre de la primera imagen lanzada por el telescopio espacial. Cubre una parte del cielo del tamaño de un grano de arena que lleva alguien en la Tierra, revelando miles de galaxias. Según la NASA, es la imagen infrarroja más profunda y nítida jamás tomada del universo primitivo, en un solo día.

Así se veía la primera imagen del Telescopio Espacial James Webb. Muestra el cúmulo de galaxias SMACS 0723 tal como apareció hace 4.600 millones de años. READ receta de perrito caliente de zanahoria © Fuente: Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial

Quedan por delante otros 20 años de exploración espacial

La imagen fue solo el comienzo de los descubrimientos fascinantes que vendrían con el tiempo del Telescopio Espacial James Webb. Todavía ayuda a los investigadores a encontrar galaxias más lejanas que las documentadas anteriormente, permitiéndoles ver polvo y nebulosas y encontrar estrellas escondidas detrás de ellas. Recientemente, el telescopio creó por primera vez espectros ópticos de las galaxias más antiguas del universo, que proporcionan información sobre su composición química. Por ejemplo, cuánto carbono o hidrógeno contiene.

Y es probable que el ritmo de descubrimiento continúe acelerándose. El telescopio espacial continúa recopilando datos sobre el universo que miles de astrónomos en la Tierra pueden aprovechar y extraer nuevos conocimientos.

Todavía puede flotar en el espacio durante unos 20 años. Este es el tiempo que el combustible de los motores es suficiente, por lo que el telescopio tiene que corregir ocasionalmente su rumbo. Tiempo suficiente, entonces, para alcanzar más hitos en la observación espacial.