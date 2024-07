Los electrodomésticos tienen grandes descuentos: las mejores ofertas

Hamburgo. En Amazon Prime Day 2024, los dispositivos de la serie Google Pixel tienen grandes descuentos. ¡Aquí encontrarás las mejores ofertas en smartphones y más!

Los dispositivos Google Pixel suelen tener grandes descuentos durante el Amazon Prime Day

Los paquetes, los auriculares Pixel Buds y los smartphones también son mucho más baratos

Hemos enumerado las mejores ofertas de Google Pixel y actualizamos constantemente el artículo para usted.

Se necesita algo de esfuerzo para realizar un seguimiento, ya que el Prime Day de Amazon generalmente incluye una variedad de ofertas. Hemos profundizado en los descuentos en muchos modelos y paquetes de accesorios de Google Pixel y hemos encontrado las mejores ofertas para usted. Recuerde que Amazon Prime Day del 16 al 17 de julio de 2024 es un evento de compras exclusivo para miembros Prime.

Google Pixel en Amazon Prime Day 2024: Las mejores ofertas de un vistazo

Los teléfonos inteligentes Google Pixel son hasta un 34 por ciento más baratos

Los paquetes de píxeles están a la venta durante Prime Day

El Pixel Watch y los auriculares se reducen de tamaño

La tableta Google Pixel es más barata

Ya sea Google Pixel 8a, Pixel 7 Pro o Pixel Fold: Los teléfonos inteligentes de la serie Pixel cuentan con una calidad de cámara, una experiencia Android impecable y actualizaciones periódicas de software.

Google Pixel 8a en Prime Day 2024

Pixel 8a es el último teléfono inteligente de Google en Prime Day 2024

Reflejos: el Google Píxel 8a Es el último teléfono inteligente de la serie Pixel. Fiel al nombre “Pixel”, este teléfono móvil también cuenta con una cámara de alta calidad. La pantalla presenta una alta densidad de píxeles de 429 ppp, así como colores y contraste intensos.

Bueno saber: ha sucedido hasta ahora Mayor duración de la bateríaPero aparte de eso, no es muy diferente de los modelos anteriores de Pixel 8 y 8 Pro. En pruebas de Chip.de El teléfono inteligente vendrá con Grado 1.5 clasificación. La pantalla, la cámara y las funciones están resaltadas. La mayor innovación es el mayor desarrollo de la pantalla con una frecuencia de actualización de 120 Hz, que mejora el desplazamiento por sitios web y menús.

Amazon Prime Day 2024: Google Pixel 8 Pro

Cuarto lugar en Stiftung Warentest: Google Pixel 8 Pro

Reflejos: el Google Píxel 8 Pro Es una buena opción para usuarios que aprecian la tecnología innovadora y una cámara de primer nivel. Esto logra imágenes extremadamente claras incluso en condiciones de poca iluminación. La cámara también tiene un teleobjetivo. Al ser el primer teléfono inteligente con el potente procesador Tensor G3, permite un rendimiento rápido y funciones prácticas de IA. El Pixel 8 Pro está disponible en tres colores (obsidiana, peonía y avellana). Los usuarios pueden elegir entre tres capacidades de almacenamiento (128, 256 y 512 GB).

Bueno saber: En pruebas (junio de 2024) por Fundación WarentestEl Pixel 8 Pro puntúa Puntuación 1,9 y lo logra. en cuarto lugar De 452 smartphones analizados. La cámara, la pantalla y el manejo obtuvieron una calificación excelente, mientras que el rendimiento de la batería sólo fue calificado como “satisfactorio”.

Puede encontrar más pruebas sobre diversos productos y tendencias en la página temática del Berliner Morgenpost.

Google Pixel 8 para el Amazon Prime Day 2024

Google Pixel 8 para el Prime Day 2024

Reflejos: teléfono inteligente Android Google Píxel 8 Al igual que el Pixel 8 Pro, tiene el procesador Tensor más potente hasta el momento. La pantalla HD de 6,2 pulgadas ofrece colores potentes y brillantes y profundidad de detalle. Una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz permite un desplazamiento más fluido. La batería del Pixel 8 dura más de 24 horas y se carga más rápido que nunca.

Bueno saber: El Pixel 8 es una gran opción con funciones básicas de Google. En Stiftung Warentest teléfono inteligente Calificación 2.5. Todas las funciones y la comparación con el siguiente Pixel 8 Pro se pueden encontrar en el sitio Revisado por IMTEST.de. Si buscas una pantalla más grande y funciones de cámara más avanzadas, el Pixel 8 Pro puede ser una mejor opción.

Lea también: Esto es lo que ofrecen los modelos de octava generación de Google Pixel

En Prime Day 2024: teléfono inteligente Google Pixel 7 Pro

Teléfono inteligente Android Pixel 7 Pro en Prime Day 2024

Reflejos: Destaca sobre todo el rendimiento y la cámara Google Píxel Pro 7 Fuera de lugar. Está alimentado por el chipset Tensor G2. La cámara principal de 50MP captura fotografías con facilidad, de día o de noche. El teléfono también tiene una lente de zoom óptico para la cámara. El Google Pixel 7 Pro está disponible en colores Obsidian, Snow y Hazel y ofrece 128 o 256 GB de almacenamiento.

Bueno saber: En Amazon, el dispositivo tiene una calificación promedio de 4,3 estrellasmientras Chip.de Pixel 7 Pro tiene una calificación de “Bueno” (a julio de 2024). Esto se debe en parte a la fluida experiencia de Android 13 y a las nuevas funciones inteligentes, como la posedición de fotografías mediante “Enfocar” o “Magic Eraser”.

Asegure Google Pixel Fold en Prime Day 2024

Prime Day 2024: teléfono inteligente plegable Google Pixel Fold

Reflejos: el Pliegue de Google Pixel Es el primer teléfono inteligente plegable de Google. Pasa de un teléfono inteligente completo de 5,8 pulgadas a una magnífica pantalla de 7,6 pulgadas cuando lo abres. La pantalla plegable proporciona funciones especiales. Por ejemplo, los consumidores pueden realizar dos tareas al mismo tiempo gracias a la división de pantalla. La bisagra está optimizada para teléfonos inteligentes plegables, lo que hace que Pixel Fold sea duradero y resistente. El dispositivo está disponible en capacidades de almacenamiento de 256 y 512 GB.

Bueno saber: en una prueba Chip.de El Pixel Fold vendrá con Grado 1.8 Es calificado y elogiado no solo por sus pantallas OLED, sino también por el rendimiento y el rendimiento de su cámara. Sin embargo, es deseable reducir el tiempo de carga de la batería y de la ranura para tarjetas de memoria.

Además de los smartphones Pixel, también tenemos teléfonos con descuento Brotes de píxeles O el reloj de píxeles Añadió. Si quieres comprarlo, lo encontrarás en Prime Day 2024.

La serie Pixel Buds A tiene descuento en Amazon Prime Day 2024

Prime Day 2024: Serie Google Pixel Buds A

Reflejos: el Google Pixel Buds Serie A Equipado con controladores dinámicos de 12 mm que ofrecen un sonido completo y claro y unos graves potentes. Gracias al diseño ergonómico, los auriculares se ajustan de forma segura al oído. Los dispositivos de la serie Pixel están perfectamente coordinados y ofrecen uno Integración perfecta. Con Pixel Buds, puedes controlar la música, las llamadas y las notificaciones directamente en tu teléfono inteligente sin sacarlas del estuche. Además, los auriculares proporcionan una alta calidad de sonido y rendimiento de llamadas gracias al doble ancho de banda.

Bueno saber: Los auriculares ANC de Google han obtenido un promedio de reseñas de 4,5 estrellas en Amazon. Puedes elegir entre cuatro tipos diferentes de colores. El volumen de suministro incluye varios tapones flexibles que se adaptan a la forma individual de la oreja.

Google Pixel Watch en el Amazon Prime Day 2024

Google Pixel Watch en el Prime Day 2024

Reflejos: el Reloj Google Píxel Tiene una pantalla OLED redonda con una resolución de 450 x 450 píxeles y una densidad de píxeles de 375 píxeles por pulgada. Admite eSIM, celular, Wi-Fi, Bluetooth, GPS y NFC. El reloj inteligente proporciona datos de salud precisos, incluidas mediciones de ECG, pulso, sueño y presión arterial. También tiene hasta 24 horas de duración de la batería y una pantalla siempre encendida.

Bueno saber: En el Prueba de Chip.de (A partir de 2023), el Pixel Watch tiene una calificación de 1,7 y un precio “muy razonable”. Cabe señalar que la duración de la batería es bastante corta en comparación con otros relojes inteligentes. Si prefieres la detección automática de entrenamiento y una mayor duración de la batería, deberías echarle un vistazo al Samsung Galaxy Watch 5.

