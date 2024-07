Xiaomi muestra por primera vez un teléfono inteligente increíble

Xiaomi organizará en unos días un gran evento donde se presentarán los nuevos smartphones. Sorprendentemente, la empresa china ya ha publicado las primeras imágenes e información sobre los datos técnicos. Esto te permite echar un vistazo al Xiaomi Mix Flip de antemano, lo cual es realmente algo especial.

Xiaomi presenta un avance del teléfono celular plegable Mix Flip

En las últimas semanas han surgido muchos rumores sobre el primer teléfono plegable de Xiaomi. Ahora la propia empresa ha respondido y simplemente ha mostrado el Mix Flip en Weibo. Visualmente, el primer teléfono móvil plegable de Xiaomi es realmente llamativo. ella tiene uno Una enorme pantalla externa en la que podrás utilizar todas las aplicaciones. Samsung limita el uso a aplicaciones específicas y no utiliza todo su potencial. Xiaomi corta las cámaras de forma similar a Motorola y así cubre casi toda la superficie. Esto hace que el teléfono celular parezca más moderno.

El Xiaomi Mix Flip viene en varios colores en un cuerpo elegante. (Fuente de imagen: Xiaomi)

Pero no es sólo la gran pantalla externa lo que despierta interés, sino también el resto del smartphone. Xiaomi utiliza diferentes materiales y patrones para el Mix Flip, que parece de muy alta calidad. La empresa también utiliza bisagras… Confirmación de la cámara Leica con letras e información sobre los sensores.. Bonitos detalles suavizan el look. Además, todos los bordes están redondeados para que el smartphone cerrado no se note en el bolsillo. También parece muy delgado.

Aunque el Mix Flip parece muy delgado, técnicamente está reducido a cero. Al igual que el Samsung Galaxy Z Flip 6, funcionará con Snapdragon 8 Gen 3. Para que tu móvil no se quede sin batería tan rápido, esto es casi imprescindible Se instala una enorme batería de 4.780 mAh. Samsung integra una batería con una capacidad de tan solo 4000 mAh. La batería también debería poder cargarse mucho más rápido.

Puedes ver el segundo teléfono inteligente plegable Xiaomi Mix Fold 4 en el video:

Xiaomi Mix Fold 4: vídeo teaser

Evento de Xiaomi esta semana

Los dos nuevos teléfonos inteligentes plegables de Xiaomi se presentarán oficialmente en un evento en China el 19 de julio de 2024. Luego, a más tardar, descubrirá lo que realmente logran los nuevos teléfonos móviles plegables. Te lo contaremos lo antes posible, porque según los últimos rumores, los smartphones plegables también harán su debut mundial.

